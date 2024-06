Guía para ir a Sitges 2019: Secciones paralelas

FESTIVAL DE SITGES

Si en el otro artículo de hoy veíamos las películas que componen la Sección Oficial de la 52 edición del, en este nos adentramos en las secciones paralelas, cada una con su propia idiosincrasia, algunas de ellas con sus propias sedes y horarios, unas competitivas y otras no. En ellas está el secreto de la popularidad del certamen, ya que ofrecen un abanico inmenso de posibilidades para hacer tu propia ruta cinéfila, de lo más convencional a lo más experimental, de lo comercial a la serie Z más chorretosa, de los clásicos a los documentales, de Europa a Asia pasando por América.Es posible ir a Sitges y no ver nunca la luz del día, como también lo es que dos personas no coincidan en una sola película en toda su ruta. Sitges tiene algo para todos: para la familia, para el cinéfilo de a pie, para el transgresor, para el cosplayer, para el greñudo de camiseta negra salpicada en sangre, para el hipster de Starbucks, para los osos (para ellos, todo el año), para las princesas sin miedo a los dragones…Pero vayamos por partes, como diría Leatherface.[size=5][/size]Esta sección recoge estrenos de largometrajes independientes de temática puramente fantástica. Con hogar permanente en el cine Retiro (salvo algún pase en Prado o Tramuntana), es uno de los principales cajones de sastre del festival para incluir estrenos esperados, pero que fuera del mundillo de los frikis de género resultan desconocidos. Muchas de estas películas proceden de directores con cierto reconocimiento y podrían ocupar un sitio en la Sección Oficial sin que nadie pusiese el grito en el cielo. Tiene premio para la mejor película, decidido por el público.[size=5][/size]Esta sección competitiva nació con el objetivo de programar películas que ahonden en nuevas vías narrativas, formales y conceptuales. Es decir, cine fantástico con un carácter más experimental, transgresor o de autor que en otras secciones. Además de los films escogidos, se incluyen numerosos cortometrajes . El cine Prado está prácticamente reservado para esta sección.[size=5][/size]Esta sección está diseñada para reconocer que Sitges ya es más que un festival de cine fantástico, que se ha abierto y abraza sin complejos otros géneros como el thriller. Nació con el propósito de proyectar cintas fantásticas con elementos cercanos al policíaco y la acción, pero en la práctica es el recipiente ideal para neonoirs de varias nacionalidades que pueden hacer las delicias de los espectadores menos fantasiosos. Menos en el Prado, pueden aparecer en cualquiera de las otras salas.[size=5][/size]El hueco del cine de animación se encuentra en esta sección, que suele proyectar sobre todo anime japonés. Incluye largometrajes de animación producidos en 2018 o 2019 e inéditos en España, además de una gran cantidad de cortometrajes . Tanto largos como cortos tienen premio. Normalmente se los puede encontrar a caballo entre Tramuntana y Prado.[size=5][/size]Esta sección, de acceso gratuito para todo el público en el espacio de L’Escorxador, consiste en una muestra de cine fantástico underground de todo el mundo. Además de mostrar clásicos del género trash y de las series posteriores a la B en el alfabeto, también sirve para proyectar algunos de los ciclos de homenaje menos troncales de la edición.[size=5][/size]Si la anterior sección es cine barriobajero y clásicos de culto, esta lleva el sello de la más pura serie B. Sesiones golfas maratonianas donde todo vale, donde la sangre y el gore son la norma, donde se muestran las mayores barrabasadas y las cosas más extrañas, y que acoge una selección del mejor cine de terror independiente producido en el último año e inédito en España. Las películas de esta sección optan a un premio otorgado por el jurado joven. Hay sesiones todas las noches en Retiro, Tramuntana y Auditori.[size=5][/size]Siete largometrajes seleccionados con la colaboración de la Asociación Catalana de Críticos y Escritores Cinematográficos. En teoría, en esta sección no competitiva se exhiben películas relacionadas con el ámbito temático del certamen. Normalmente son filmes que han pasado por otros festivales, tienen nombres conocidos detrás o son clásicos restaurados, pero no tienen distribución comercial en España. En la práctica, sirve de excusa para ofrecer a los espectadores una visión de otro tipo de cine que no suele estar presente en las secciones competitivas. El nombre le viene de que, a diferencia de las otras secciones, cada uno de estos films solo se proyecta una vez en el Prado (menos la película de Cronenberg, en el Auditori).[size=5][/size]Además de estas secciones, cada año se organizan una serie de proyecciones especiales de títulos que en muchas ocasiones ni siquiera tienen relación con el tema del festival, pero se han conseguido traer a Sitges y eso vale. Algunas de ellas se encuadran dentro de las secciones anteriormente vistas, otras simplemente se programan fuera de sección. Como es obvio, no son competitivas.[size=5][/size]Todo festival de cine necesita un espacio para realizar retrospectivas y rescatar clásicos del género, para entender los cánones, las tradiciones y los héroes que crearon todo un imaginario, así como los homenajes y las rupturas que propone el cine contemporáneo. En esta sección se recuperan algunas de las obras clave del cine fantástico en versiones restauradas. Una oportunidad para rescatar joyas de hoy y de siempre en Prado o Tramuntana.Eso es todo lo que podremos ver en Sitges 2019. A partir del jueves 3 estaré por aquellos lares contando, tanto desde Twitter como a través de artículos diarios, lo que vamos viendo y viviendo en este festival tan especial.