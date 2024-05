Mi top 10 de 2022

9-ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

Cada año hago la lista de mis obras favoritas de cada temporada. Este 2022 me doy cuenta que cada vez hay más documentales y series en ellas, superando incluso a las películas que normalmente veo en los pases de prensa. También he querido reconocer el magnífico año del cine español con dos pelis entre las 10, donde podía estar alguna más.Es este mi pequeño homenaje a una serie que me ha dado muchos ratos de satisfacción. Y es esta última temporada y cierre (a la espera de la película) que termine la historia de una familia de Birmingham que tuvo el mundo en sus manos.Disponible en NetflixNo me suelo fiar de los remakes y más cuando son de obras maestras como su predecesora de 1930, galardonada con el Oscar a la mejor película. Pero es esta una versión impecable que narra el horror de una guerra y la perdida de la inocencia de un niño que representa todos los jóvenes que creyeron luchas por algo importante.Disponible en NetflixSolo por el penúltimo episodio del cumpleaños de Kendall Roy merece verse, esta es mi seria favorita. Una historia que cada año que pasa te da instantes de una genialidad única, dentro de un marco perverso donde la élite juega a ser adulta.Disponible en HBOEste ha sido un año histórico en el cine español, y este Agua que fluye por el realismo mágico de un pueblo donde cuando el rio se desborda hay mujeres predestinadas a desaparecer por tener ese agua dentro es la obra más estimulante y diferente que nuestro cine ha dado en tiempos.Disponible en carteleraMagic es un titan dentro y fuera de las canchas de baloncesto, y es este el documental total sobre su figura. Donde el es protagonista y cuenta todo sin tapujos, dando una clase magistral de como aprender de tus errores y seguir siendo un referente en la sociedad actual para muchas personas.Disponible en Apple TVSe estrenó en la cartelera española en mayo de este año, pero es del anterior. Pasó por desgracia muy desapercibida por su argumento a priori surrealista o estúpido y por ser el noveno renacimiento de Nicolas Cage . Pero no solo estamos ante la mejor interpretación masculina del año pasado que no tuvo ni nominación final a los Oscars, sino ante una enorme obra de culto de un cineasta a seguir en un futuro cercano Michael Sarnoski Disponible en Filmin PremiumEl cine de Carlos Vermut me fascina al punto de declararme fan de todo lo que hace. Su Magical Girl es la mejor película de la década desde mi punto de vista. Un cineasta de una mirada única que de nuevo nos remueve por dentro en una historia tan incomoda como el tema que trata.Disponible en carteleraMi película favorita de este año. Un viaje a los 90 en los ojos de una niña y su padre dentro de un verano en un hotel plagado de turistas alrededor de una piscina de azules profundos donde se sumergen las ilusiones de una preadolescente y de un padre divorciado perdido en la nada. Una pequeña obra maestra.Disponible en cines David Bowie es mi artista favorito así que tuve miedo antes de ir al cine (lugar donde debe verse) este torbellino de imágenes. Y no solo está a la altura del genio sino que hay instantes que llega a darse una traslación entre David Robert Jones y David Bowie. Y es este el lugar más interesante dentro de una obra monumental sobre alguien monumental.Ya no está disponible en cartelera Paul Newman siempre ha sido una persona fascinante, pero su mujer Joanne Woodward fue eclipsada injustamente por el durante su etapa adulta. Este documental dirigido por Ethan Hawke gracias a los documentos que le legó la hija del matrimonio es un regalo para el espectador que ame a las últimas estrellas de cine...Disponible en HBO