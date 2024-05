Entregados los Premios Donostia del Festival de San Sebastián

En su septuagésimo aniversario, elha otorgado dos Premios Donostia, los premios que celebran la carrera de los afortunados.La actriz francesa Juliette Binoche ha sido la primera en recibir el máximo galardón honorífico del certamen de manos de Isabel Coixet y tras la ceremonia, se ha proyectado Avec amour et acharnement ( Fuego , 2022) dirigida por Claire Denis En su discurso de agradecimiento, Binoche ha recordado a sus familiares, a sus amigos, allegados, colaboradores y compañeros de trabajo. También ha dado las gracias al Festival de San Sebastián por mostrar películas de cineastas que le encantan y que ama. “Me siento aquí como en casa, siento ese calor y es un honor estar aquí ”, ha señalado visiblemente emocionada.“También quisiera dar las gracias a un compañero de camino fiel: el silencio. El silencio es una presencia. Antes de una toma, antes de interpretar, el silencio es la fuerza, esa fuerza de donde yo saco las emociones, las sensaciones, y aparece sin voluntad alguna. Pero sin el silencio, no hay palabras. Sin el silencio no hay espíritu, y cuando ese silencio es compartido con una realizadora o realizador, con una actriz o actor, con el equipo de una película, entonces se teje un hilo de oro y eso se convierte después en una película. Y ahí, todo el sentido de mis sueños de querer ser actriz se encarna en una obra viva”, ha afirmado.El actor Eneko Sagardoy ha ejercido de presentador de una gala en la que ha definido la filmografía de la homenajeada como “la suma de un talento descomunal, un carisma que traspasa la pantalla y una serie de elecciones valientes que han forjado su carrera”.Por su parte, Isabel Coixet , que dirigió a Binoche en Nadie quiere la Noche (2015), ha elogiado a la intérprete antes de otorgarle el Premio Donostia. “Al trabajar a su lado, te sientes tocado por una extraña magia que pasa por encima de imágenes, de palabras, encuadres… Es cierto eso que dicen de que su rostro emana luz, pero es una luz increíblemente generosa, una luz que impregna a todos los que hacen la película con ella. Si cierro los ojos, siento que, aunque todos sus personajes son radicalmente distintos unos de otros, todos están tocados por esa luz rara y extraordinaria ”, ha subrayado.El cineasta canadiense David Cronenberg ha recibido el segundo Premio Donostia en una gala donde el realizador francés Gaspar Noé le ha hecho entrega del galardón honorífico del certamen. Al terminar la ceremonia se ha proyectado Crimes of the Future ( Crímenes del Futuro “En algún momento de mi vida pensé que recibir un premio a toda la carrera era un mensaje para que dejara de hacer películas, que era un modo de decirme: ‘Basta, para ya’. Pero con el tiempo he entendido, sobre todo con un premio como este, en un festival con tanta historia y que se entrega en una ciudad tan bella, que no es así. Recibo este premio como un estímulo para seguir haciendo películas”, ha afirmado.“A menudo he pensado que el arte es un crimen, en el sentido de que es subversivo con respecto a la norma y aborda aspectos de nuestra naturaleza humana que son difíciles, violentos, subversivos, inestables. En cierto sentido, el arte presta un servicio a la civilización al dar un modo de expresión a estas cosas que son necesarias para que podamos entender, para seguir teniendo una sociedad civil en la tierra, y creo que incluso ahora, más que nunca, es necesario el crimen del arte dados los acontecimientos que han sucedido en los últimos años. Por eso, yo diría que… ¡Viva el cine criminal”¡Vivaaa!