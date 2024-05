Cosas que no sabías y otras curiosidades de cine

Ikisabi nos trae una nueva sección de vídeos en la que esperamos que disfrutéis de algunas de las curiosidades sobre cine que seguramente no conocías.¿Sabías lo que desencadenó la salida de Harvey Weinstein de su propia compañía?, ¿o la mala pasada que Quentin Tarantino le hizo pasar a Uma Thurman en el rodaje de " Kill Bill Vol. 1 "? ¿Qué me dices del incidente con el Oscar ganado por Frances McDormand en " Tres Anuncios en las afueras "?Todo eso y mucho más en "Cosas de cine que no sabías hace 5 minutos". Si te ha gustado, no dudes en compartirlo y hacer que otros disfruten de tu misma pasión por el cine. Y no seáis pasotas y suscribiros a su canal si no queréis perderos ningún otro vídeo relacionado con el mundillo del cine.Deja en los comentarios que curiosidades te han parecido más sorprendentes. ¡Nos leemos![youtube=ynEowtkNvU8]