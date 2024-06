TOP 10 2021 de Álvaro de Paz

Como cada año me voy poniendo nervioso cuando llega esta cita. No es fácil elegir lo que más me ha gustado; por ende emocionado. Reafirmo lo de: "emocionado" porque eso es lo que valoro por encima de todo a la hora de conformar este top ten de lo mejor que he visto en el 2021. Quitando evidentemente las series elegidas todo lo demás he tenido el gusto de verlo en un cine. Ya sea en un festival o pase de prensa, también reafirmo esto por la importancia que tiene y más en estos momentos de falta de gente en las salas y de los problemas organizativos de los festivales de cine, de la importancia de ir tanto a unos como a otros. La experiencia de ver algo en pantalla grande es incomparable a estar en tu casa mirando el móvil de reojo o parando para hablar o ir a hacer algo. Un ejemplo de ello es cuando este año acudí a los cines Ideal en Madrid a ver una de mis pelis favoritas " Apocalypse now ". Por diferentes razones no había podido ver antes en pantalla grande. Bien, las sensaciones fueron como si la viera por primera vez, fue glorioso, olía a victoria como dice Robert Duvall con olor a napal por la mañana. La lista va del 10 al 1, lo que viene a decir de menos a más.10- The Beatles: Get back Peter Jackson partía ya con la ventaja de que es mi grupo favorito. Pero el material que ha conseguido este señor es un caviar excelso para paladares enfermos (como es mi caso) de los cuatro de Liverpool. La calidad de las imágenes unida a conversaciones reveladoras sobre el hastío final que por diferentes razones sentían de seguir juntos nos revela más claves de los porqués de su separación. Uno de esos misterios que la humanidad persigue, y que su respuesta es mucho más sencillo de lo que creemos, como pasa con casi todas las cosas de la vida.(DISPONIBLE EN DISNEY)9- EL JUEGO DEL CALAMARHe de decir que la vi de los primeros porque me enganchó como si fuera una adicción, como estar en medio de una relación tóxica de pareja donde solo piensas en consumir uno a uno cada capítulo. Una vez acabada exigí que la gente que me rodea la viese para poder comentarla sin hacer spoilers. He de decir que el capítulo del juego de parejas me parece sublime, sin duda el mejor.(DISPONIBLE EN NETFLIX)8- No mires arriba Pude ver la nueva gamberrada de Adam McKay en un pase un mes antes de que saliese en cines y plataformas. Y he de decir que es otro claro ejemplo de no caer en la facilidad de pagar Netflix y por esa razón esperarnos a que la pongan ahí antes de pagar y verlo en un cine. Una peli necesaria que me emocionó por momentos, sobre todo hacia el final. Dicen que es una comedia, pero a mi me pareció una película de terror.(DISPONIBLE EN NETFLIX)7- Drive My Car Ryûsuke Hamaguchi lo vuelve a hacer pero aquí ya va sobrado de talento y poso como director. Vi esta película un sábado en el festival de San Sebastián, (creo su único pase nocturno) dura 3 horas y empezaba a las 22h de la noche. Venía de ver un par de pelis y pensé que moriría. Tenia hambre, sed y ganas de ir al baño, y aún con todos estos problemas era consciente de que estaba ante una obra valiente, muy valiente y profunda, muy profunda. Chejov y la actualidad casan de nuevo muy bien como en otros films donde lo han intentado. Es esta una especie de poesía íntima larga pero consistente.(11-02-2022 ESTRENO EN CARTELERA ESPAÑOLA)6- Un Héroe Asghar Farhadi es un mago a la hora de relatar historias a priori sencillas que poco a poco se tornan en grandes dilemas humanos. A la altura de " El Viajante " y " Nader y Simin, una separación ", pude verla hace semanas en un pase y me cautivó de principio a fin.(18-02-2022 ESTRENO EN CARTELERA ESPAÑOLA)5- Secretos de un matrimonio Hace años recomendé Secretos de un matrimonio de Ingmar Bergman a un amigo cineasta porque su siguiente película iba sobre el mundo de las parejas. Cuando la `pudo ver me llamó y me dijo: Gracias por joderme, ahora no voy a poder hacer mi película porque ya está todo dicho. Cuando escuché que HBO se metía en este fregao me temí lo peor, pero en parte gracias a dos actores perfectos estamos ante una muy valiosa versión de los problemas de la pareja moderna.(DISPONIBLE EN HBO)4- SUCESSIONPensé que un día bajaría el nivel inicial, pero no ha sido así. Los Roy son una mezcla entre el Rey Lear, Los Romanov y Los Corleone y sus actores están cada vez mejor, alcanzando unas cotas de calidad altísimas del primero al último.(DISPONIBLE EN HBO)3- Lamb (2021) Fui al pase de prensa con ganas. Embriagado por unas magníficas referencias de compañeros que la habían visto en Sitges, donde por cierto ganó. Y es una peli distinta, tan distinta y crítica con el hombre y su lugar en la naturaleza que te mece en su regazo de situaciones imprevisibles.2- Quo Vadis, Aida? He dudado hasta el último momento a la hora de si ponerla en primer o segundo lugar de mi top ten de este año. En el cine Quo Vadis es una experiencia terrible. He tenido la suerte de estar un tiempo en la zona de los Balcanes y conocer de primera mano por medio de personas de mayor edad muchas de las atrocidades que se hicieron allí. Quo Vadis es el ejemplo de la barbarie humana que supera a la de cualquier guion.1- Titane La película del año. Titane no es una película, es una experiencia que va más allá de una pantalla grande de un cine (donde se debe ver sí o sí) Me pasé la mitad y más tapándome los ojos ante lo que estaba viendo. No sabía describir qué era todo lo que pasaba ante mí. Hasta que decidí relajarme y simplemente dejarme llevar junto al grandioso actor francés Vincent Lindon en absoluto estado de gracia, interpretando magistralmente uno de esos papeles que muy pocos actores masculinos sabrían o se atreverían a decir que sí. Estamos ante una ganadora de palma de oro en Cannes que sienta un precedente y que arriesga de verdad. Titane es un antes y un después de lo que uno puede ver en una sala de cine.