Mi top 10 de 2023

1- Tár : Una obra maestra monumental e incontestable con un incomprensible no Oscar para Cate Blanchett (La Meryl Streep de nuestra época)2- Anatomía de una caída . Con ecos al cine de los 70, Bergmaniano y al resplandor. Estamos ante una obra con la suficiente cantidad de aristas como para ya decir que es un clásico actual.3- Sucession (Última temporada). La mejor serie solo podía tener un final así. Todo encaja como tenía que ser, jugándose un triple al principio de ella y ganando con un desenlace a la altura de sus sucesores....4- The Beard (Dos temporadas). La sorpresa de la temporada con una primera temporada sublime y una segunda que remonta en sus últimos cuatro capítulos dejándonos con ganas de mucho más.5- The Killer (2023) . Dirigida por un cirujano del séptimo arte y protagonizada por otro de la interpretación, sólo podía salir algo así. Simplemente una operación perfecta. Y para verla en cine no en casa como hizo mucha gente.6- Oppenheimer . La gran obra de este verano con ecos de JFK: Caso Abierto . Magnífica en varias de sus fases e irregular en otras, estamos ante una obra que las décadas pondrán en su verdadero lugar.7- Air . Fresca, ágil, divertida y bien realizada e interpretada. Nada se puede objetar al dúo de El Indomable Will Hunting 8- Upon Entry . Claustrofóbica, muy bien actuada y con un buen guion. Estamos ante la gran sorpresa del cine hispanohablante de esta temporada.9- Saben aquell . Sin duda la mejor interpretación masculina de este año. Solo la secuencia de Eugenio en su coche llorando solo vale la película entera.10- La Estrella Azul . La sorpresa indie del año se cuela en esta lista como un fresco atemporal que con la excusa de un pseudo biopic nos habla sobre el arte y la defenestración de este a lo largo de la historia y la muerte de su pureza. Es por ello que no es tanto una película biográfica de un artista como una obra de arte humana, que captura las preguntas que provoca y las respuestas contradictorias que lo definen.