Juliette Binoche, Goya Internacional 2023

Referente indiscutible del cine europeo y protagonista de producciones internacionales durante cuatro décadas, Juliette Binoche , distinguida con el Oscar, el César y el Bafta, los premios de interpretación en los festivales de Cannes, Berlín y Venecia, y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, recibirá elel próximo 11 de febrero en el Auditorio Andalucía de Sevilla.En su segundo año de existencia, este premio instituido para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores y espectadoras de todo el mundo, ha recaído en la actriz francesa «por su extraordinaria trayectoria que la sitúa como uno de los nombres más admirados y reconocidos del cine europeo e internacional y su apuesta por autores arriesgados, plasmada en un buen número de interpretaciones inolvidables». Tras Cate Blanchett , figura del cine estadounidense, la Academia de cine reconoce a una actriz europea, de dimensión mundial.Mala sangre, La insoportable levedad del ser, Los amantes del Pont-Neuf, Herida, Tres colores: Azul, El paciente inglés, Código desconocido, Chocolat, Caché, El vuelo del globo rojo, Copia certificada, Cosmópolis, Camille Claudel 1915, La verdad, Fuego, En un muelle de Normandía…Es larga la lista de películas que ha interpretado Juliette Binoche , que no ha acusado la falta de potentes papeles femeninos en su madurez. Reconocida como una de las mejores actrices del cine contemporáneo, ha trabajado desde sus inicios con grandes directores y directoras, entre las que se encuentra la española Isabel Coixet , que dirigió a Binoche en [peli=32420]Nadie quiere la Noche[/peli, ganadora de cuatro Premios Goya.Su segunda película, Yo te saludo María, fue a las órdenes de, nombre al que sumó los de los también franceses(El húsar en el tejado),(Las horas del verano y Dobles vidas),(La viuda de Saint-Pierre),(Fuego).completan la nómina de cineastas que han contado con esta hija de intérpretes que en 1996 debutó en el cine anglosajón con El paciente inglés, filme con el que conquistó el Oscar como mejor actriz de reparto. Desde entonces trabaja con un pie en el cine europeo independiente y otro en producciones comerciales como Godzilla o Ghost in the Shell.Formada en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, ‘ La Binoche ’ que nació en París en 1964, siempre está dispuesta a embarcarse en proyectos que sean «un viaje a lo desconocido, que me descubran un mundo nuevo» y es «la capacidad para escuchar y, sobre todo, para mirar del director» el impulso para decir sí a las propuestas que recibe y que le han valido, entre otros.La parisina, que también ha participado en la serie de televisión The Staircase y pisó Broadway con Betrayal, de Harold Pinter, recogerá el Goya Internacional en el año en el que se cumple los 40 años de su primera aparición en la gran pantalla, en el título Liberty Belle, de Pascal Kané.