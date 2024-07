Cate Blanchett, Goya Internacional

Había levantado máxima expectación y no defraudó. Cate Blanchett protagonizó este sábado un multitudinario encuentro con los medios pocas horas antes de recibir en el Palau de les Arts de Valencia elcreado este año por la Academia de Cine para “reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”. En su caso, se le concede además por ser “una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria y de nuestro presente”. La actriz y productora australiana se mostró satisfecha y emocionada, y agradeció a la Academia de Cine este reconocimiento, que representa un respaldo a su carrera. “Vengo de Australia, donde tenemos una industria del cine pequeñita pero bastante potente, y estar en Valencia recibiendo un premio de la Academia española para mí significa muchísimo, porque significa que lo que hago ha llegado a otra cultura y público diferente”, aseguró.En una sala abarrotada de periodistas, cámaras y fotógrafos, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso , abrió el acto dando la bienvenida a Cate Blanchett , que se mostró muy agradecida por la concesión del galardón. “Cuando me llamaron para decirme que me iban a dar el Goya Internacional me quedé sin palabras, porque el cine español ha tenido una influencia fundamental en mí, no solo por la obra de Almodóvar y Amenábar, también por todo el cine hablado en español”, explicó.Ganadora de dos premios, a la mejor actriz protagonista por Blue Jasmine , de Woody Allen , y a mejor actriz de reparto por El Aviador , de Martin Scorsese , además de tres, tresy tres, Blanchett es uno de los mayores talentos del cine mundial en la actualidad. Unos galardones que representan el reconocimiento a su trayectoria profesional. “Ya tengo edad como para decir que tengo una carrera, y espero que siga avanzando y me lleve en múltiples direcciones. El camino creativo está lleno de desviaciones, no es una línea recta. Si uno decide poner el aplauso como objetivo de la experiencia e ignorar lo que es el trabajo se está equivocando. Cuando tú haces una película, una obra de teatro, un libro, el modo en que el público la va a recibir está fuera de tu control por completo ”.La intérprete habló ilusionada de sus próximos proyectos, entre los que se encuentra Manual para mujeres de la limpieza, de Pedro Almodóvar , adaptación del libro de Lucía Berlín producida por, compañía de la que es fundadora y directora junto a Andrew Upton (con quien presidió y dirigió artísticamente la Sydney Theatre Company de 2008 a 2014. Tuvo palabras de elogio y admiración para el director manchego. “Le conozco desde hace 20 años y llevamos mucho tiempo hablando de trabajar de forma conjunta. Ahora hemos encontrado un proyecto que nos entusiasma a los dos. Hubo otro que no llegó a cuajar porque no era el momento adecuado, pero ahora lo es”, reveló, para añadir que hacer esta adaptación “supone trabajar con una persona y una cultura de cine que a mí me ha interesado siempre y me permite entrar en el universo de Pedro”.Esta será la primera película en inglés de Almodóvar. “La clave de trabajar con él es que es un guionista excelente, un artista. Todo su cine, todo lo que ha creado tiene una influencia brutal. El guion que me ha planteado es único, yo no había visto algo así. Los relatos de Lucia Berlín se pueden representar cinematográficamente de maneras muy distintas, pero el punto de vista de Pedro hace que vayamos más allá, que profundicemos en conceptos que tienen que ver con la adicción a distintos niveles. Vamos a hablar de relaciones adictivas, pero también de la adicción a sustancias ”, relató entusiasmada.Además, Blanchett tiene actualmente en cartelera El Callejón de las Almas perdidas , de Guillermo del Toro , del que dijo que “genera una gran historia detrás de cada personaje que te ayuda mucho”.Blanchett destacó el importante papel de las academias y los festivales de cine en la actualidad. “Tienen mucho más que nominados, alfombra roja y premios. Hay un trabajo de apoyo a la industria y son mentores en un proceso que tiene que mirar al presente y al futuro sin miedo. Nos encontramos con movimientos sociales como el Black Lives Matter o MeeToo que hay que entenderlos e incluirlos. Esa inclusividad tiene que adaptarse a todos los niveles. Si una academia no entiende estos conceptos y no mira al futuro acaba siendo irrelevante”, dijo tajante.También hizo referencia al daño que la pandemia ha hecho a la cultura. “Todos hemos echado de menos ir a una sala de cine ya todo este tipo de eventos culturales que nos permite compartir experiencias con perfectos desconocidos. Lo hemos echado de menos en el cine, pero en el teatro todavía más”, aseguró, aunque reconoció que el cine ya estaba “en peligro” antes de que se extendiera el virus. “Tenía la esperanza, que todavía mantengo, de que una vez que saliéramos a la calle tuviéramos muchas ganas de reunirnos y lo hiciéramos en una sala de cine. No la pierdo”. Pero “hay que ser conscientes de lo que ha pasado: durante 18 meses hemos estado consumiendo en plataformas”, dijo, tras considerar que “las obras se deberían ver tal y como se han planteado. Cuando hablamos de creatividad hablamos de grandes ideas, da igual el tamaño de las pantallas si las ideas son grandes”.La actriz y productora australiana se encuentra actualmente embarcada en la preproducción de la serie Disclaimer, dirigida por Alfonso Cuarón para Apple+, que protagonizará y de la que será productora ejecutiva y acaba de terminar el rodaje de TAR, de Todd Field –que también produce y protagoniza– y la versión de Guillermo del Toro de Pinocho, para Netflix.