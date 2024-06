‘Fallen Leaves’, de Aki Kaurismäki, recibirá el Gran Premio FIPRESCI 2023

Fallen Leaves, dirigida por Aki Kaurismäki , ha obtenido eltras ser elegida mejor película del año 2023 por los miembros de FIPRESCI, la Federación Internacional de Críticos de Cine. En la votación han participado 669 críticas y críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción entre Finlandia y Alemania de entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2022.Las otras dos finalistas han sido Almas en Pena de Inisherin , de Martin McDonagh , y Tár , de Todd Field , ambas estrenadas en el Festival de Venecia de 2022, donde ganaron respectivamente la Copa Volpi al mejor actor para Colin Farrell y la Copa Volpi a la mejor actriz para Cate Blanchett Fallen Leaves se estrenó en el pasado Festival de Cannes, donde se alzó con el Premio del Jurado. Es la segunda vez que Kaurismäki recibe este reconocimiento de la crítica internacional, que en 2017 recayó en The Other Side of Hope.El Gran Premiose entregará el 22 de septiembre durante la gala de inauguración del 71º Festival de San Sebastián. Fallen Leaves también forma parte de la sección, tal como se anunció recientemente.Fallen Leaves se estrenará en España el 29 de diciembre de la mano de Avalon.sinopsisLa historia de dos personas solitarias que se encuentran por casualidad en la noche de Helsinki e intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas. Su camino hacia esta honrosa meta se ve empañado por el alcoholismo del hombre, números de teléfono perdidos y la tendencia general de la vida a poner obstáculos en el camino de quienes buscan su felicidad.