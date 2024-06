El futuro del cine: ¿Sigue siendo una de las opciones de entretenimiento?

El ocio ha sido y será durante mucho tiempo uno de los pilares de la sociedad moderna. Forma parte de la economía y es un tema recurrente en los medios de comunicación y entre las personas. Pese a los tiempos que corren y al claro descenso en el consumo, el cine sigue siendo una de las opciones más demandadas en cuanto a entretenimiento se refiere, sobre todo desde la introducción del llamado “Día del Espectador” en el que los precios de las entradas bajan notablemente.Lo cierto es que hay ciertas películas que han sido todo un éxito en taquilla. Ejemplo de ello ha sido Joker , la película dirigida por Todd Phillips está considerada por los cineastas como la mejor película del año. Otras películas que se estrenarán en breves y que se espera que tengan un gran recibimiento por parte del público son Star Wars: El Ascenso de Skywalker , saga creada por George Lucas , y Sin Tiempo para Morir , protagonizada por Daniel Craig en el papel de James Bond, el personaje creado por Ian Fleming , que se estrenará en 2020.Gran parte de la razón por la que el cine en general nunca perderá su impacto en la sociedad es por la lealtad de ciertos espectadores. Por una parte, podemos hablar de aquellos que van al cine por puro entretenimiento, algo a ciegas, anteponiendo la actividad en sí de ir al cine para ver cualquier película; y por otra parte nos encontramos con aquellos seguidores de cierto género cinematográfico, o más específicamente, de una saga en concreto. Es el caso de fenómenos como el de Harry Potter , Star Trek o los dos mencionados anteriormente, James Bond y Star Wars. Una serie de películas con una gran trayectoria y un inmenso colectivo de seguidores fieles, que no solo ven las películas, sino que en cierto modo las viven, haciéndolas una parte esencial de sus vidas, dedicando gran parte de su día a la lectura y escritura en blogs online y a acudir a las convenciones anuales dedicadas a dichas cintas. Como en todo, hay películas buenas y películas malas dentro de dichas sagas, pero incluso así no dejan de ser vistas por el inmenso boom que tiene su conjunto.Hay personajes que incluso consiguen llegar más allá de la gran pantalla. Todo el mundo sabe quién es James Bond, al igual que cuando oímos el nombre de Sherlock Holmes sabemos que se trata de un famoso investigador privado. Es así como el cine traspasa las pantallas y pasa a integrarse en la cultura social y en nuestro propio vocabulario.El caso de James Bond es paradigmático, ya que lo que empezó siendo una serie de cómics y novelas a lo largo de la década de los 50 se convirtió en un fenómeno social incluso antes de llegar a la gran pantalla. Desde entonces no ha cesado su popularidad, y el agente especial 007 ha llegado a ser interpretado sobre del celuloide por 8 grandes actores que pasarán a la historia principalmente por dicho rol cinematográfico. Eso sí, entre las distintas generaciones de familias siempre se disputará quién es el auténtico James Bond. Por ahora los jóvenes lo relacionan con Daniel Craig, mientras que para aquellos de cierta edad el auténtico James Bond siempre será Sean Connery Y bien, ¿qué podemos decir sobre el futuro del cine? Lo innegable es que lleva siendo desde hace años una forma de entretenimiento al que siempre recurriremos, y viendo los avances en la tecnología y en los efectos especiales, quién sabe lo que nos pueden deparar los próximos 50 años . Con cada vez más realismo y resolución, ir al cine se convierte en una experiencia muy diferente a la que era en otras épocas. Y es que el cine en sí ya no es solo ir a ver una película. Es el cauce de fenómenos sociales, de conversaciones y debates, de emociones y experiencias.