Cannes 2022 (VI): No dejes lo mejor para el final (salvo si eres Cannes)

Una joven abandona a su bebé una noche lluviosa. El destino de todos aquellos que se cruzarán con este niño cambiará radicalmente.una hábil mezcla de drama familiar (marca de la casa) e investigación policial. Película de personajes,tienen unas interpretaciones muy potentes. Broker es la crónica del abandono. El del bebé y el del sistema que lo propicia. Un aire melancólico abarca a la película, ya que las risas y buenos momentos no pueden durar cuando se sustentan sobre algo tan oscuro como el abandono infantil. A Hirokazu Koreeda le sientan bien los aires surcoreanos, tanto por el reparto como el equipo tras las cámaras.Léo y Rémi, de 13 años, son amigos de toda la vida. Hasta que un suceso impensable los separa. Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de Rémi, para tratar de entender..Una película sutil y delicada, muy bien dirigida y protagonizada. Ha sido una sorpresa dentro de la Sección Oficial a Concurso. No tanto por esperar menos de Lukas Dhont , sino porque no ha sido la competición de lo delicado. En la historia de Léo y Rémi, hay un acercamiento nada morboso a la realidad de los adolescentes, a su sensibilidad y a lo desprotegidos que pueden estar frente a los comentarios, malintencionados o no, de quienes les rodea. Cuando la película torna a lo trágico lo hace de una forma tan poderosa como sencilla. Dhont ha realizado uno de los mejores trabajos de esta edición.Antes de la inauguración de su exposición, el día a día de una artista y su relación con los demás. El caos de su vida se convertirá en su fuente de inspiración. Kelly Reichardt en estado puro. Historias sencillas, con personajes incómodos. Una producción luminosa con una actuación delicada de Michelle Williams . De ritmo pausado, la película sigue el día a día de los artistas con sus manías, preocupaciones, etc. Cierto que no llega a First Cow , pero es otra muestra de las habilidades de Reichardt tras las cámaras.La película explora la vida y la música de Elvis Presley Austin Butler ) a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker ( Tom Hanks ), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley Olivia DeJonge ), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.La fórmula de Baz Luhrmann (montaje acelerado, música atronadora), no siempre encaja con la historia que pretende contarnos. Luhrmann lo sabe pero se esfuerza en darle golpes a la caja de zapatos para que acabe pareciéndose al balón que tenía en mente. En este biopic hay momentos en los que la saturación de imágenes por minuto es tan alta como innecesaria. Tampoco funciona el exceso de prótesis y maquillaje de Tom Hanks. Que resulta hasta cuestionable: realmente el gran público no conoce a Parker, conoce a Elvis. ¿Es necesario tanto esfuerzo de caracterización? Aunque tampoco descartamos que sea una forma del propio Hanks de “desaparecer”: es una de sus actuaciones más flojas en años. Los excesos de Luhrmann se acaban comiendo al filme, que más allá de la obviamente buena selección musical, tiene algo de folletín.