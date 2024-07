Cannes 2022 (III): llega James Gray para darle sentido a esto

UN BEAU MATIN (Quincena de realizadores)

Paul Graff lleva una infancia tranquila en los suburbios neoyorquinos. Junto a Johnny, un compañero de clase excluido por su color de piel, se dedican a hacer travesuras. Paul cree cuenta con la protección de su abuelo, con el que mantiene una muy buena relación. Con su ingreso en una escuela privada, conocerá el el elitismo y el racismo. El mundo en el que se valora el esfuerzo… de pagar para acceder a todo.el ejercicio de autoficción de James Gray es una película tierna tras la que se esconden los peores malos de nuestra sociedad. La conciencia de clase y sus privilegios, la xenofobia… En pocos meses la vida del protagonista salta por los aires en un aprendizaje vital en el que cada gesto, cada decisión cuenta. Gray es elegante y, en ocasiones, frugal. Pero la producción luce en todo momento. Es la primera favorita.Es la historia de una amistad. Pietro es un chico de ciudad, Bruno es el último niño de una localidad de montaña olvidada. Con el paso de los años, Bruno se mantiene fiel a su montaña, mientras que Pietro viene y va. Una historia de amor y de pérdida, de reconocer el destino en la comprensión del pasado.si la banda sonora hubiera contado con Enya tendríamos el pack completo. Hágase su casa, forjarse su destino depende de uno mismo. Una voz en off un tanto reiterativa y una banda sonora que resulta molesta, hacen que la fotografía sea el activo más importante de una cinta que acaba perdida en su propio discurso.El mundo visto a través de los ojos de un animal. EO, un asno gris de ojos melancólicos, se topa con personajes de todo pelaje, pero nunca, en ningún momento, perderá la inocencia.la fábula de Jerzy Skolimowski está llamada a ser de las que dividan a la crítica. Imágenes preciosas y preciosistas que en ocasiones no aportan nada a la narración. Personajes que entran y salen de la película para aportar su parte al todo: políticos que tras hacerse una foto dejan de tener interés en las leyes que han promulgado; agentes del orden convertidos en claves del desorden. Granjeros con conciencia, otros más oscuros. Inicio del populismo chocando con la anarquía de quien no tiene nada que defender. Y luego esos personajes que tampoco aportan a la historia, por más que la escena tenga una factura bellísima. El burro, ajeno a todo, busca su camino.Una mujer con una hija de ocho años vive con su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa. Mientras lucha por conseguir un hogar de ancianos decente, se encuentra con un amigo con el que inicia una aventuraen la línea de L'envol Películas sencillas… en apariencia. Detrás de la nueva película de Mia Hansen-Løve hay un trabajo impecable de escritura. De medir las reacciones para que no resulten estridentes, que los problemas (normales, habituales) de sus protagonistas nos adquieran proporciones operísticas. Una Léa Seydoux a su mejor nivel, pero sobre todo un trabajo de dirección que destila amor por sus personajes.Puedes seguir las andanzas de Imma Pilar en Cannes en su cuenta de Twitter