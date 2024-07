Arranca la Xª edición del Atlántida Film Fest

A pesar del coronavirus, la incertidumbre de los últimos días, el aumento de rebrotes y la cuarentena aplicada por el gobierno británico a todos los visitantes que viajen desde nuestro país ayer pudo celebrarse la inauguración de la décima edición del(quinta consecutiva que tiene, durante una semana, su sede presencial en Palma de Mallorca) y lo hizo con todas las medidas de seguridad que establecen las autoridades sanitarias; lavado de manos, separación de seguridad entre asientos y mascarillas durante el evento."Estos días hemos pensado mucho si vale la pena hacer un festival de cine. ¿Es un acto frívolo hacer un festival de cine?”, se preguntaba, Director del festival, al inicio de la gala de inauguración. Él mismo respondía que no "porque da voz y pone el foco en mucha gente que ha trabajado estos meses para producir cosas de nivel” y apostaba por apoyar y fortalecer a una cultura que “mientras hemos estados encerrados en casa nos ha hecho compañía”. Una apuesta a la que se han sumado el alcalde de Palma de Mallorca,, y la Presidenta del Govern,en sus discursos.Y tras los actos protocolarios la cultura y el arte hicieron acto de presencia encima del escenario con la actuación de. La joven cantante cordobesa presentó en Mallorca su EP debut , “Sanación”, que, con su mezcla de ritmos urbanos y flamenco, se ha convertido en una de las revelaciones musicales del último año.Con el público puesto en pie al finalizar el concierto Llergo confesaba que “Es mi primer concierto después del confinamiento, creí que no iba a ser capaz” antes de volver a ponerse tras el micro y aunque que como ella misma dijo “no sé si puedo hacerlo porque me han dicho que no tenemos tiempo” si lo hubo para una última canción en forma de versión del “Pena, penita, pena” de Lola Flores A la actuación musical le seguía el que, sin duda, era uno de los momentos más esperados en esta gala inaugural, Stephen Frears , director de películas como Las Amistades Peligrosas Philomena , recibiría de manos de Joseph Fiennes el premiode este año pero las últimas decisiones del gobierno británico, aplicando cuarentena a todos los viajeros que viajen desde España, ha impedido que Frears estuviese en Mallorca.“Mi gobierno es ridículo” exclamaba el director, entre las risas del público, tras disculparse por no poder asistir. Joseph Fiennes, residente durante largas temporadas en Mallorca, sí que ha acudido a la gala donde ha confesado que el cine de Frears le acompañó durante su infancia. Tras algunas bromas sobre si el premio debían mandárselo por mensajería o se arriesgaría a la cuarentena al final, Frears, que confesó que ahora no le apetecía arriesgarse a pasar una cuarentena, llegó a un trato con Fiennes “guárdamelo e iré a recogerlo” .El cierre a la noche corrió de la mano del mallorquín Carles Bover , ganador del Goya a Mejor cortometraje documental con Gaza , que presentaba su nuevo proyecto Destrucción creativa de una ciudad una mirada al proceso de gentrificación que están viviendo ciertos barrios de Palma desde el punto de vista de los vecinos que habitan dichos barrios. Una crítica al modelo turístico y de ordenación de la ciudad que tiene mejores intenciones que resultados por ofrecer una visión sesgada y en muchos momentos difusa del problema.El mayor inconveniente que se encuentra el documental es la dispersión con la que afronta la denuncia si bien durante ciertos momentos acierta, ofreciendo discursos y reflexiones interesantes acaba perdiéndose en situaciones que no aportan nada y hacen decaer el ritmo de la película.El propio Bover comentaba antes de la proyección que hacía dos semanas “no tenían cerrado del todo el documental” quizás todavía hay tiempo para terminar de cerrarlo y conseguir que el resultado final sea tan interesante como lo que quiere denunciar.Durante esta semana en Palma el festival que este año se celebra "al revés" y "en blanco y negro" , como el mundo (según palabras de Jaume Ripoll), permitirá al público disfrutar de una cuidada selección compuesta por. Además por tercer año consecutivo se celebra el proyecto, un taller dirigido a jóvenes guionistas.Para los que no puedan asistir presencialmente, hasta el 27 de agosto, se podrán ver “On line” enmás de 100 títulos para disfrutar con la esperanza que el año que viene el mundo se dé la vuelta y le pongan un poco de color.Twitter: Carlos Fernández