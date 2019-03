Se rueda: 'Hasta que la boda nos separe'

Dani de la Orden (El Pregón, El mejor verano de mi vida) se encuentra inmerso en el rodaje de su nueva película Hasta que la Boda nos separe.



En esta película ha querido rodearse de un reparto coral que incluye a algunos de los cómicos más destacados del momento como: Belén Cuesta (Paquita Salas, La Llamada),Álex García (Gente que viene y Bah, Si yo fuera rico), Silvia Alonso (Durante la tormenta, Perdiendo el Este), Mariam Hernández (El mejor verano de mi vida, Gente hablando), Gracia Olayo (El mejor verano de mi vida, Superlópez), Adrián Lastra (Velvet Collection, Si yo fuera rico), Antonio Dechent (Miamor perdido, Los Japón), Salva Reina (Sabuesos, Antes de la quema), Leo Harlem (El mejor verano de mi vida, Perdiendo el Este),Antonio Resines (Ola de Crímenes) y Malena Alterio (Vergüenza, Perdiendo el Este).



Esta comedia nupcial tiene como protagonista a Belén Cuesta una planificadora de bodas que se va a encontrar con un cliente muy especial, lo que llevará a vivir numerosas situaciones y enredos poco habituales en un entorno tan romántico como el de las bodas.



Olatz Arroyo, Marta Sánchez y Eric Navarro son los guionistas de Hasta que la boda nos separe, cuyo rodaje transcurrirá por diversas localizaciones de Tenerife y Madrid, a lo largo de siete semanas.



La película es una producción de Atresmedia Cine y Álamo Producciones Audiovisuales con la participación de Movistar+ y Orange .

A contracorriente Films será la responsable de la distribución de esta divertida comedia no tan romántica como se presupone.



SINOPSIS

Marina es una treintañera que se gana la vida organizando bodas, y no porque sea una romántica empedernida, sino porque como ella misma dice "cuando la gente está enamorada, no mira el dinero". A diferencia de sus clientes, ella disfruta de una vida sin ataduras ni compromisos, hasta que una noche conoce a Carlos, un affaire más para ella y un momento de debilidad para él. Porque él tiene novia: Alexia, una joven perfecta y amiga de infancia de Marina. Cuando Alexia descubre la tarjeta de visita de Marina entre las cosas de Carlos, lo interpreta como una propuesta de matrimonio y dice que sí de inmediato.