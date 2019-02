Los Campeones del reino

De la gala de los Goya, celebrada el sábado en Sevilla, me podría quedar sólo con esto y finalizar la crónica.



Agradecimiento de Jesús Vidal

Ese momento fue lo mejor de toda la noche, el discurso más emocionante que se ha escuchado en los 33 años de Goyas. Sin olvidar el temazo de Rosalía, Me quedo contigo, de la película de Carlos Saura, Deprisa, Deprisa . Y sin duda el homenaje a Chicho Ibañez Serrador, Goya de Honor, de mano de sus "discípulos" encabezados por Jota Bayona acompañado de Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo. Impresionante tanto talento junto.No fue el único buen discurso. Como era de esperar Arantxa Echevarria , ganadora del Goya a la dirección novel por Carmen y Lola , hizo su correspondiente llamamiento a que vean su película para entender amores diferentes; y Eva Llorach , la volvió a montar, como en los Feroz, y se marcó un “Frances”: puso a todas las féminas en pie para reivindicar más papeles para ellas sobre todo a partir de una edad…Una gala larga, como siempre, y que logró uno de los mejores índices de audiencia de las últimas ediciones de la mano de Andreu Buenafuente Silvia Abril . Vamos a ver, la gala es lo que es: una entrega de muchísimos premios y muuucha gente que sube a agradecerlos con sus discursos más o menos preparados. Esto no hay quién lo salve. Si bien, esto se puede hacer más tedioso incluso, si los presentadores y el guion son horribles. A mí, me pareció que este año lo hicieron bastante bien con sus momentazos (Rosalía, Vidal, Llorach, Maxim Huerta) y sus desastres (la entrega de los efectos especiales con Berto y Roncano colgados).Cuando todo apuntaba a que sería la noche de El Reino , van los académicos y votan Campeones como mejor película. Cada uno sabrá lo que vota, pero desde este lado del asunto, me resulta inconcebible que la película que tiene el mejor guion, montaje, sonido, música, interpretaciones y director no sea la mejor película del año.También es verdad que este año premiados y público están de acuerdo ya que Campeones ha arrasado en taquilla.Personalmente, creo que El Reino, es la mejor película del año, sin quitarle todo el mérito de Campeones. Pero, esa era mi quiniela… Aquí no hay opción de repartir premios, como en los Feroz , donde las dos fueron consideradas las mejores de su categoría. Roma con su Goya a la mejor película iberoamericana está a la espera de reventar los Oscars, donde también podríamos ver premiadas Cold war y el cortometraje de Sorogoyen, Madre Termina la temporada de premios. Queda Fotogramas donde los lectores, opinamos, y a ver qué pasa.

Fotos de Cinthia Aparicio

(más fotos en la galería de fotos de los 33 Premios Goya)

MEJOR PELÍCULA: “Campeones”MEJOR DIRECCIÓN: Rodrigo Sorogoyen, por “El reino”MEJOR ACTOR PROTAGONISTA: Antonio de la Torre, por “El reino”MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA: Susi Sánchez, por “La enfermedad del domingo”MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Álvaro Brechner, por “La noche de 12 años”MEJOR GUIÓN ORIGINAL: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por “El reino”MEJOR ACTOR DE REPARTO: Luis Zahera, por “El reino”MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Carolina Yuste por “Carmen y Lola”MEJOR ACTOR REVELACIÓN: Jesús Vidal, por “Campeones”MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN: Eva Llorach “Quién te cantará”MEJOR DIRECCIÓN NOVEL: Arantxa Echevarría, por “Carmen y Lola”MEJOR PELÍCULA EUROPEA: “Cold War"MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: “Un día más con vida”MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Yousaf Bokhari, por “El hombre que mató a Don Quijote”MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: “El silencio de los otros”MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Lluís Rivera y Félix Bergés, por “La sombra de la ley”MEJOR SONIDO: Roberto Fernández y Alfonso Raposo, por “El reino”MEJOR DISEÑO VESTUARIO: Clara Bilbao, por “La sombra de la ley”MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA: “Roma”MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: “Este es el momento”, por Coque Malla de “Campeones”MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Olivier Arson, por “El reino”MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Sylvie Imbert, Amparo Sánchez y Pablo Perona, por “El hombre que mató a Don Quijote”MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Juan Pedro Gaspar, por “La sombra de la ley”MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Josu Incháustegui “La sombra de la ley”MEJOR MONTAJE: Alberto del Campo “El reino”MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: “Cerdita”MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: “Gaza”MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: “Cazatalentos”PREMIO ARIEL: La película española que representará a nuestro país en la 60 edición de los Premios Ariel es “Campeones”