Campeones vence en los Forqué

Campeones del director Javier Fesser ha sido proclamado Mejor Largometraje de Ficción por los 24 Premios Forqué . La película más taquillera del cine español el pasado año, ha sido la gran triunfadora de la velada alzándose también con el Premio al Cine y Educación en Valores. Con estos dos galardones, la producción de Morena Films SL, Películas Pendeltón SA y Telefónica Audiovisual Digital SL, reafirma así el favor de la industria y el público. “Lo que amo del cine es que permite meterme en la piel de otros y me emociona que alguien lo haya hecho con esta película” afirmaba Fesser, realizador que, con éstos acumula ya cuatro Premios Forqué en total (tenía ya uno a mejor película y otro como mejor largometraje documental y/o animación).



En el apartado interpretativo, Antonio de la Torre se hacía con el premio a la Mejor Interpretación Masculina, por su papel principal en El Reino de Rodrigo Sorogoyen . Por su parte, Eva Llorach se coronaba como Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en la cinta de Carlos Vermut Quién te cantará . Ambos premios dotados por AISGE, son votados por la prensa especializada.La gala presentada por Elena Sánchez y Edu Soto, ha encumbrado también a la ganadora de dos Globos de Oro, Roma de Alfonso Cuarón , como Mejor Película Latinoamericana; y a El Silencio de otros de Robert Bahar Almudena Carracedo , como Mejor Largometraje Documental. Esta última revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen franquista y se mantiene en la carrera de los Premios Oscar en su categoría.El palmarés lo completan el cortometrajede Carlota Pereda y el ya citado Premio al Cine y Educación en Valores para Campeones; otorgado en colaboración con la FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.Durante la gala, el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo , destacó el favor de la audiencia hacia el cine español, al mismo tiempo que pedía valorar nuestra industria cultural “como una cuestión de estado” ante un auditorio repleto y la atenta mirada del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao y el presidente de Aragón, Javier Lambán.Uno de los momentos más emotivos, fue la entrega de la Medalla de Oro de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) al productor José Frade . Galardón que reconoce su labor en la industria cinematográfica donde atesora más de 50 años de trabajo y títulos como La guerra de papá, La trastienda, No desearás al vecino del quinto o Tormento. En sus palabras tuvo un recuerdo y agradecimiento para todos los profesionales con los que ha trabajado, desde guionistas como Rafael Azcona o Manuel Gutierrez Aragón, hasta intérpretes como Concha Velasco, Paco Rabal o José Coronado, pasando por directores como Pedro Olea o Jaime de Armiñan; “sin ellos no estaría aquí” concluía.