XXIV Premio Sebastiane

El próximo 29 de septiembre la asociación Gehitu hará entrega dela aquella producción cinematográfica presentada en el Festival de San Sebastián que mejor refleje las realidades, libertades y progresos sociales del colectivo LGTBI. Dicho premio, que este año celebra su 24 edición, será elegido entre once candidatas. Esta selección contará con una producción de la Sección Oficial, una de New Directors, dos de Horizontes Latinos, dos de Zabaltegi-Tabakalera. Así mismo, dos de las películas de Perlak junto a dos de las producciones de Zinemira y, por primera vez, una de Cine Infantil de la 70 edición del Festival comparten la terna. Dos cortometrajes de Nest y una de las proyecciones de Zabaltegi-Tabakalera más otra del Velódromo estarán fuera de concurso.El jurado de los 24 premios Sebastiane vuelve a ser mixto este año. Compuesto por profesionales de la industria cinematográfica de largo recorrido en el apoyo al cine LGTBIQA+ ( Arantxa Echevarria José María Goenaga , y por socios de GEHITU.La entrega del 24 premio Sebastiane tendrá lugar en la Galeria KUR frente al Kursaal, el viernes 29 de septiembre, a las 19:00h y contará de nuevo con el apoyo del Centro Comercial URBIL de la mano de Ona Catering y Txakoli Inazio Urruzola.Elde GEHITU quiere destacar la participación de 16 festivales de 5 países en el VIII Encuentro de Festivales de Cine LGTBI Iberoamericanos. Esta cita se celebrará entre los días 25 y 27 de septiembre, en colaboración con el Festival de San Sebastián y el apoyo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y el ayuntamiento de San Sebastián, de la mano de MUGEN GAINETIK. En esta edición van a participar festivales de Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Dentro de los peninsulares, la Comunidad Valenciana estará representada por primera vez. Los encuentros contarán con talleres para poner en común nuevas dinámicas de producción y programación y mesas redondas que analizarán, por ejemplo, la representación de las disidencias sexuales y de género en el audiovisual iberoamericano. Se contará con la participación del Festival Crossover Series, que organiza la Diputación Foral de Gipuzkoa.A lo largo del 71 Festival de San Sebastián se contará en www.premiosebastiane.com y las redes sociales del 24 Sebastiane con la presencia de las 11 candidatas a recibir el 29 de Septiembre el trofeo de 2023.Es un placer poder anunciar que Transfariana, producción de Colombia y Francia, dirigida por Joris Lachaise ha sido la ganadora de, cuyo galardón le será entregado el próximo noviembre en el LESGAICINEMAD con la colaboración de Hoteles Axel.El sueño de la sultanaLes Rayons GammaEl castillo Pedágio / TollEl auge de lo humano 3 OrlandoMonsterRoter Himmel / Afire (El cielo rojo)20.000 especies de Abejas.Las buenas compañíasGabi, 8 urtetik 13 urtera / Gabi: between ages 8 and 13[YouTube=V9F9mRkdcjg]