Viggo Mortensen, Premio Donostia 2020

El actor y cineasta Viggo Mortensen recibirá unen reconocimiento a su carrera durante la, donde la estrella estadounidense presentará la película Falling , su debut como director.El filme, que clausuró el Festival de Sundance y forma parte de las películas seleccionadas por el Festival de Cannes, tendrá su premiere europea en San Sebastián. Falling está protagonizado por el veterano Lance Henriksen y por el propio Mortensen, que también firma el guión. Interpretan a un padre y a un hijo cuyos diferentes mundos colisionan en este drama familiar producido por el sello del actor, Perceval Pictures, junto a Ingenious, Hanway Films, Scythia Films y Zephyr Films. Su estreno está previsto el 2 de octubre en España, donde la película será distribuida por Caramel Films y Youplanet Pictures.En los últimos 35 años, Viggo Mortensen ha participado en medio centenar de películas –de cineastas como David Cronenberg, Peter Weir, Jane Campion, Peter Jackson, Gus Van Sant, Brian de Palma, Agustín Díaz Yanes, Ana Piterbarg, Lisandro Alonso, David Oelhoffen, Peter Farrelly o Matt Ross– en las que ha estampado su sello sin importar el género cinematográfico. No sólo formó parte del elenco de la trilogía fantástica The Lord of the Rings (El señor de los anillos), en la que interpretó al inmortal Aragorn, sino que también ha optado al Oscar en tres ocasiones por Eastern Promises (Promesas del Este, David Cronenberg, 2007), Captain Fantastic (Matt Ross, 2016) y Green Book (Peter Farrelly, 2018).Además de la interpretación, la escritura, producción y dirección de películas, Mortensen cultiva también otras artes como la pintura, la música, la fotografía y la literatura. También es fundador de Perceval Press, una editorial independiente especializada en arte, escritura crítica y poesía.VIGGO MORTENSEN (CANADÁ - REINO UNIDO)Intérpretes: Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, Hannah Gross, Laura LinneyJohn Peterson vive con su marido Eric y su hija adoptiva, Monica, en California. Willis, su padre, un granjero solitario y conservador, accede a viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John mientras busca el lugar idóneo para jubilarse. Durante su estancia, los mundos de padre e hijo chocan violentamente, hurgando en viejas heridas y abriendo nuevas en el viaje mutuo a la aceptación y el perdón.