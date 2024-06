Vídeo de los estrenos semanales - 29 de noviembre 2019

Atentos a los estrenos de este fin de semana que se presentan muy variados.Tendréis el último trabajo de Rian Johnson ; una película de misterio e intrigas a lo Sherlock. El bombazo del año en Argentina protagonizado por Ricardo Darín . Un drama social nacional con directora novel y su actriz principal Greta Fernández viene de llevarse en el reciente festival de San Sebastián, la Concha de plata a mejor actriz. El boom navideño de la temporada. La película Francesa de la semana. Y destaca en la animación el último trabajo del director de " Your Name ".Disfruta del vídeo, y retomamos la sección la semana que viene.[youtube=tYHDPlLpRFI]Para más vídeos puedes visitar su canal de Youtube