Sitges 2022 al descubierto

A punto de dar comienzo la, el certamen ofrece su habitual repaso a los datos que marcan una edición que no solo recupera las cifras prepandémicas, sino que las supera con creces. Del 6 al 16 de octubre, se podrá disfrutar de una programación que ofrece un total de 283 obras cinematográficas, de las cuales 81 son cortometrajes y 4 son series de televisión. De entre esos casi tres centenares de obras, el Festival tendrá el honor de contar con 10 premiers internacionales y 40 directoras que honrarán la importante historia del cine fantástico dirigido por mujeres. Además, más de 350 artistas invitados, nacionales e internacionales, visitarán la costa catalana, 158 de los cuales pasarán por la alfombra roja representando a 26 de los proyectos más anticipados de toda la edición.Por otro lado, en la, el gran centro de socialización y descanso del Festival, se podrán encontrar 13 food trucks que mantendrán a flote a los fans entre película y película, 5 exposiciones artísticas de primer nivel, 17 stands en la Fanshop Area, en la que el público podrá conseguir merchandising de sus películas favoritas. La pantalla de Sitges 2022 ya está cargada, ¡todo listo para jugar!La plataformapondrá más de veinte largometrajes al alcance del público que no pueda asistir presencialmente al FestivalEn una edición cuyo leitmotiv es el metaverso y los mundos digitales, no podía faltar la oferta de programación online, un servicio que ha demostrado su enorme utilidad en los últimos dos años de pandemia y con el cual el público podrá seguir contando. A partir del próximo jueves, 6 de octubre, tanto los escenarios físicos como la sala virtual recibirán la visita de las decenas de miles de cinéfilos que ya están preparados para saciar su hambre de fantástico.En la, el público online tendrá la oportunidad de disfrutar de dos películas más que interesantes: Medusa Deluxe, el debut de Thomas Hardiman que, mediante un solo plano secuencia, pone en escena la investigación de un asesinato en un concurso de peluquería; y Nightsiren, de Tereza Nvotová, un cuento de folk horror sobre brujería que triunfó en el Festival de Locarno. También estará disponible Shin Ultraman, la nueva película de de Shinji Higuchi, director de Shin Godzilla o Ataque a los titanes, que se proyectará en Sitges fuera de competición., con un total de siete atrevidas propuestas, es la sección que más aporta a la oferta de Sitges Online. Los títulos son Demigod: The Legend Begins, de Chris Huang, una singular cinta de artes marciales con marionetas; Leonor Will Never Die, la metacinematográfica opera prima de Martika Ramírez Escobar que cosechó galardones tanto en el Festival de Sundance como en el BAFICI; ARDE!, de Paco Campano, en la que se fusionan el cine de serie B y el onirismo de cineastas como David Lynch o Lucrecia Martel; Jacky Caillou, el alpino y sobrenatural debut de Lucas Delangle; Jerk, el largo de Gisèle Vienne que recrea libremente los crímenes de un asesino en serie de la Texas de los años 70; La paradoja de Antares, un thriller de Luis Tinoco que pone en escena un juego con el espacio-tiempo, y Zalava, de Arsalan Amiri una terrorífica cinta de exorcismos ambientada en un remoto pueblo iraní.llevará a las pantallas de cada hogar las amenazas más icónicas del cine de terror, desde los alienígenas invasores de Slash/Back, de Nyla Innuksuk, a los animales mortíferos de Carnifex, de Sean Lahiff, pasando por el vapor de Piove, de Paolo Strippoli, que convierte en asesino a quien lo exhala. También estará disponible el documental Mad in Belgium, de Yves Montmayeur sobre el icónico mockumentary, Ocurrió cerca de su casa, y la película de animación colombiana La otra forma, de Diego Guzmán.Por último,, la clásica sección que reúne a los fans del cine low cost, exploitation y serie B en Escorxador, aportará seis de sus títulos más llamativos: 13 notes en rouge, de François Gaillard; Orchestrator of Storms: The Fantastique World, de Dima Ballin y Kat Ellinger; El cineasta escondido, de Javier Pueyo y Valentine Iconaru; Emerge, de Rafa Dengrá; What the Waters Left Behind: Scars (Los olvidados: Cicatrices), de Nicolás Onetti, y Vampiras: The Brides, de Iván Mulero.