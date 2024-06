Series de televisión que están marcando a una generación

Polémicas, inspiradoras y triunfadoras. Con esos calificativos pudiéramos describir las tres series que inyectaron dinamismo a la industria del entretenimiento en el 2020, un año de desafíos y oportunidades. En lo que se refiere a las series de televisión, tres creaciones son las que han marcado la pauta, tal y como señala una reciente infografía del casino online Betway.Esas producciones son The Crown, Gambito de Dama y Emily en París. La primera tiene 4 temporadas y hay sobradas razones para que en pantalla sigamos viendo, un tiempo más, a la activa reina Isabel al mando del Palacio de Buckingham, donde ha residido las últimas 7 décadas.Gambito de Dama y Emily en París, con sus números de audiencia, tienen el aval para estrenar nuevas temporadas.Con The Crown la audiencia ha conocido la vida en los palacios del Reino Unido, distinguida, y polémica a la vez.Los actores han puesto a soñar a los seguidores con sus atuendos y la audiencia ha ido a Google a indagar sobre los trajes y vestidos que lucen princesas y duquesas. El peso de la inolvidable Lady Di en la moda también lo reflejó la serie.Cada vez que inicia una nueva temporada las entradas a Google del término reina Isabel suben y ha llegado a alcanzar un 433%.Nada parece haber quedado ajeno a las emisiones de The Crown. Para los miembros de la casa real es importante saber que un 35% de los británicos piensa mejor de ellos… a quien las estadísticas le sonríen es al príncipe Carlos, quien se ha vuelto simpático para un 34% de la audiencia de ese país.Los números del porqué puede ser exitosa una segunda temporada de Gambito de Dama hablan por sí solos: en octubre del 2020 salió a la luz el 23 de octubre y durante 28 días fue lo más visto en 62 millones de hogares.Se convirtió en dueña del octavo lugar de la lista de serie más buscadas en Google en el planeta. Y la disfrutaron, por igual, en más de 60 países. ¿Tres de ellos? Israel, Argentina y Reino Unido.Por último, hablaremos de Emily en París. El viento sopla a favor para que venga una nueva temporada. La producción lanzada en octubre del 2020 fue la más visualizada en todo el globo terráqueo.Cautivó a las jóvenes gracias a los atuendos que su protagonista, Emily Cooper, mostró. Las chicas quieren lucir como ella y acuden a Google para obtener información sobre bolsos Nicola, por lo que el término se ha consultado un 34% más tras el estreno; de “boinas”, cuyas búsquedas crecieron un 41% y las del gorro de pescador se incrementaron hasta un 342%.Música y turismo se fusionaron como carta de presentación para respaldar esta serie.Dicho está: las series llegaron para quedarse. Estas tres valen la pena verlas y disfrutarlas. Al ver un capítulo, quedará enganchado a cada una de estas magníficas historias.