¿Se podrá repetir el fenómeno de Juego de Tronos?

Hace ya algo más de un año, el sexto capítulo de la octava temporada se emitió el 19 de mayo de 2019, que Juego de Tronos se despidió de sus seguidores con un final no exento de polémica. Esta serie consiguió aunar calidad, buenas críticas, una gran repercusión en la cultura popular y, sobre todo, audiencias memorables para HBO, que dejaron atrás los números de la hasta ese momento su serie más vista, Los Soprano. Desde entonces, surgieron proyectos que intentaron rellenar el vacío de su ausencia, y un sinfín de rumores sobre los muchos que quedan por venir, pero ninguno se ha acercado ni por asomo a la intensidad y los registros de la saga sobre Jon Snow, Daenerys y compañía.Sus cifras de audiencia fueron espectaculares, con registros para sus emisiones en directo que no pararon de crecer; de los cerca de 2,5 millones de media por capítulo, según cifras de la propia HBO, de la primera temporada, hasta los 19,3 millones de seguidores acumulados en el último capítulo de la octava, sumando la emisión en directo, las repeticiones y las reproducciones en Streaming (la cadena americana comenzó a incluir los datos de estas últimas en sus cifras de audiencia a partir de la quinta temporada).A esto se suman unos datos de producción extraordinarios para una serie: rodada en 10 países y más de 49 escenarios, su rodaje implico abonar más de 105.846 días de trabajo a los extras participantes y el precio de los 68.143 días en habitaciones de hotel para el equipo. Estas cifras se tradujeron en 160 nominaciones a los Emmy, que acabaron por concretarse en 47 galardones, todo un récord que dejaba atrás a clásicos de la ficción estadounidense como Fraiser, Cheers, Urgencias, Seinfeld, El Ala Oeste de la Casa Blanca o Canción triste de Hill Street.Además, el fenómeno de Juego de tronos ha trascendido la pequeña pantalla. Desde replicas exactas de "La Aguja" en diferentes formatos y tamaños, a tragaperras online que ocupan un lugar estelar en la oferta de operadores de casino como Betway. La marea de productos relacionados con el éxito de HBO parece no tener fin. Ninguna serie ha generado una mayor cantidad de merchandising asociada a su marca, un fenómeno de tal magnitud que solo palidece frente a un titán de la industria de la licencia como Star Wars y sus también interminables productos.Pero, ¿quién sucederá a la historia de George R. R. Martin como reina de las pantallas de nuestros hogares? ¿Es posible que veamos pronto un nuevo título que nos haga olvidar las luchas e intrigas por conquistar el Trono de Hierro y contener la amenaza de los caminantes blancos? Los primeros títulos que lo han intentado no han conseguido calar de la misma manera, ni por asomo, en las audiencias, pese a estrenarse con la etiqueta de “la sucesora de Juego de Tronos”.Netflix lo intentó, sin éxito, al trasladar el mundo de magia y espada de las novelas de Andrzej Sapkowski sobre Geralt De Rivia con The Witcher , apoyándose también en el notable éxito del videojuego The Witcher 3, pero ni el guion ni la calidad de la producción, y mucho menos la respuesta de sus suscriptores, estuvieron a la altura. A continuación, la compañía fichó a David Benioff y D.B. Weiss, showrunners de Juego de Tronos, por unas cifras que harían palidecer al mejor de los contratos deportivos (se habla de cerca de 200 millones por un número no definido de años).HBO lo intentó apoyando primero el proyecto de Jonathan Nolan‎ y ‎Lisa Joy, Westworld, cuyo reenfoque en la tercera temporada deja claro que no acaba de encontrar el volumen de audiencia y repercusión para las que estaba diseñada. Después apostó por La materia oscura y Watchmen, buscando en las adaptaciones de una saga literaria y un cómic míticos el empujón por parte de la base de fans que les ayudase a arrancar, pero tampoco logró su objetivo. Queda por ver si las nuevas ficciones ambientadas en el universo de Canción de Hielo y Fuego conseguirán recuperar el interés de los seguidores de Juego de Tronos.El tercer candidato al cetro, Amazon Prime Video , todavía no ha presentado su mejor baza. Se hizo con los derechos de la obra de Tolkien por 250 millones de dólares, y la inversión de otros 1.000 más en la producción ya ha empezado a fluir, así que tiene la necesidad de rentabilizarlos cuanto antes. A los mandos de la nave han puesto a un director español que sabe lo que es manejar grandes presupuestos, J.A. Bayona, que será el productor ejecutivo, acompañado por su sempiterna socia Belén Atienza, y que también va a dirigir los primeros capítulos. En sus planes está que tanto el neófito como el fan del Señor de los Anillos y El hobbit “descubran las bondades de la Segunda Edad” con una historia totalmente nueva.Es evidente que la lucha se prevé encarnizada y cruenta; esperemos que los grandes beneficiados sean los aficionados a las series de calidad.