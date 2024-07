Rueda de Prensa de 'Sintiéndolo mucho'

Hace unos días tuvimos el enorme privilegio de asistir en Madrid a la presentación del documental Sintiéndolo Mucho , dirigido por el magnífico cineasta Fernando León de Aranoa , sobre la vida del también magistral cantante y poeta Joaquín Sabina . A la presentación acudieron los dos protagonistas mencionados, además de Leiva que participa en la banda sonora del documental, y que además, como supimos posteriormente acompañará a Sabina en su gira por Latinoamérica y España.Tras un concurrido photocall, los protagonistas asistieron a una amena e interesante Rueda de Prensa donde pudimos conocer detalles muy relevantes sobre el proceso de producción del documental, un trabajo que le ha llevado al director trece años de seguimiento al cantautor, así como detalles sobre la propia vida de Sabina , su situación actual, su repaso al pasado y sus planes de futuro. Fernando León reveló detalles importantes de trabajo y aseguró que fue un honor seguir a Joaquín a lo largo de esos años, conocer (y mostrar ahora) facetas no tan conocidas del artista, así como en cierto modo desnudar su alma y dejando brillar a la persona por delante del personaje, al poeta y ser humano cuando se quita su reconocido bombín, y pisa firme (o no) la tierra.Un retrato que Fernando León ha cuidado de no hacerlo entrometiéndose en exceso en su intimidad, con el foco amable de quién quiere acompañar para conocer, y de quien quiere indagar para entender, pero siempre con discreción, naturalidad y respeto.Por su parte Sabina , muy amable con todos los medios, optimista y con esa sabiduría que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, se mostró muy satisfactorio con el trabajo realizado. Expresó su admiración hacia el director y hacia Leiva , su compañero musical y de algunas batallas, y reconoció que esa desnudez le ha resultado bastante fácil, gracias al buen hacer tras la cámara de Fernando Algunas preguntas tuvieron alguna dirección política, y Sabina , siempre valiente y lejos de morderse la lengua, dejó algunos suculentos titulares que han dado bastante que hablar estos días, en torno a la decepción con movimientos políticos como el comunismo o como la misma izquierda de la que se siente cada vez menos partícipe o identificado, porque según sus propias palabras tiene ojos y oídos para ver y oír lo que está pasando.Como no podía ser de otra forma, Cineol también participó en esta interesante rueda de preguntas, y como quiera que la política, en este contexto nos interesa bien poco, quisimos preguntarle acerca de su dimensión literaria y de su sensación al respecto.Nuestra pregunta fue la siguiente, tras agradecerle lo mucho que ha aportado a tantas personas:- CINeol: Hola Joaquín. Tengo la sensación de que a pesar de ser un enorme poeta, la imagen pública que has proyectado te ha podido perjudicar como poeta y ha hecho que tu calidad literaria no sea tan valorada como a otros poetas que sí lo están y probablemente estén por debajo. Me gustaría saber si tú también tienes esa sensación, y me gustaría saber su opinión al respecto sobre esto también de Fernando y Leiva. Joaquín : Bueno, a lo que tú le llamas imagen pública yo le llamo caricatura. Hay una caricatura del borrachín, putero, noctámbulo, todo eso. En alguna parte de mi vida se pareció un poco a la realidad, ahora ya no se parece nada. Pero en cuanto a la poesía, que es lo que más me interesa del mundo, más que la música, yo no me siento minusvalorado, porque por ejemplo el libro de los cien sonetos, que es el único así que he publicado en la editorial Visor, según el editor, que es Chus Visor, es el libro de poesía que más y más rápido se ha vendido de todo su catálogo. Su catálogo empieza con Gonzalo de Berceo y Lope de Vega, así que no me siento minusvalorado. Lo que sí me gusta decir siempre porque lo pienso, es que en mis canciones hay más y mejor poesía que en mis sonetos. Leiva : No sé, yo pienso que lo último que…en lo que está Joaquín es en demostrar, hace muchos años que él está componiendo para deleitar, y no para convencer, y yo creo que se lo ha ganado por derecho. Fernando León : Además uno mucho escribe para uno mismo, decía Ribeyro, escribo primero…la primera versión de algo es para mí y la segunda para mi editor. Es verdad que la primera, yo creo que casi siempre uno escribe, en mi caso por lo menos, por ese placer. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín, con cómo lo ha expresado, yo por mi parte con respecto a lo de la caricatura, yo creo que he tenido la suerte de tener primero esos doce o trece años de rodaje discontinuos, con momentos de más intensidad, momentos de menos, pero hemos tenido mucho tiempo, hemos tenido esos rodajes durante tanto tiempo, donde han pasado muchas cosas, y luego también la posibilidad de contar eso en una película de casi dos horas. Entonces yo creo que eso te permite contar otras cosas que al final, muchas veces hay una simplificación, no solo de Joaquín, en ese retrato, en esa caricatura que dice él, al final es una simplificación, quieres contar algo en tres minutos, pues la gente…hay una etiqueta, se va ahí, pero en este caso, para mí el privilegio ha sido eso, disponer de esos años y de todo ese metraje para poder contar otras cosas, no abundar en eso, sino contar otras partes de eso, de lo que yo veo en él, de lo que hemos compartido estos años, que están tan bien, y que forman parte. Joaquín : De todas maneras, en el terreno canción popular, yo recuerdo noches interminables de charla con Javier Krahe cuando estábamos en La Mandrágora, y si teníamos alguna pretensión artística, era huir como de la peste de las letras de las canciones que se oían en la radio, queríamos ponerle un gramo un tinte de poesía a la canción en español.El documental está actualmente en la cartelera, y aunque tendrá un corto recorrido está teniendo un éxito más que aceptable de público gracias al trabajo de dos grandes monstruos tanto de la música y poesía, con Joaquín Sabina , como del cine con Fernando León de Aranoa Sintiéndolo mucho, estamos obligados a ver y disfrutar del documental.