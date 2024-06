Premio Sebastiane en el 68SSIF

El premio Sebastiane entregará su 21 galardón el próximo viernes a la Mejor película LGTBI del 68 Festival de San Sebastián en cualquiera de sus secciones oficiales a concurso y que refleje los valores y la realidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.Las candidatas son: VIDEO-CANDIDATAS Las Mil y Una , RIZI, Supernova , THE WORLD TO COMEestrenada internacionalmente a partir de septiembre de 2019. El galardón se entregará en el 68 Festival de San Sebastián en septiembre de 2020. El jurado ha decidido otorgar este premio a Las Mil y Una [peli / One in a Thousand “Por ser una película que narrativa y técnicamente refleja con gran naturalidad las vivencias disidentes de un grupo en un entorno marginalizado” “Muestra la vulnerabilidad y la fuerza que conviven en los diversos tipos de personas del acrónimo LGTBI”, apunta el jurado de GEHITU, para quien Clarisa Navas “demuestra que se puede hablar en una película de los afectos y sexualidad de los adolescentes con realismo y sin que la ‘magia’ de la historia de amor central se pierda”.Las candidatas de esta edición eran:ALICE JUNIORLAS MIL Y UNALOS FUERTESTODOS CAMBIAMOSVENTIO SECO