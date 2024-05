Pocas sorpresas en los Premios Feroz 2024

En los #Feroz2024 un título destaca de forma sobresaliente: ‘La Mesías’ ha logrado 6 premios, en todas las categorías a las que optaba, un récord en la historia de las 11 ediciones de estos galardones. La serie, que partía como la gran favorita al ser la obra con más candidaturas en la historia de los Feroz (11 nominaciones), ha logrado los galardones a mejor serie dramática (para Fran Araújo, Susana Herreras, Javier Ambrossi y Javier Calvo como productores), mejor actriz protagonista (Lola Dueñas), mejor actor protagonista (Roger Casamajor), mejor actriz de reparto (Irene Balmes), mejor actor de reparto (Albert Pla) y el Premio Feroz DAMA al mejor guión de una serie, para Ambrossi, Calvo, Nacho Vigalondo y Carmen Jiménez.

‘Poquita fe’ es la mejor serie de comedia para los miembros de la AICE (producida también por Fran Araújo, junto a Ignacio Corrales y Pepe Ripoll).

En cine los premios han estado mucho más repartidos entre los grandes títulos de este año: ‘20.000 Especies de Abejas’ ha sido destacada como mejor película dramática (producida por Lara Izaguirre y Valérie Delpierre) y Patricia López Arnaiz recogió su tercer Feroz, esta vez como mejor actriz de reparto (tras el del año pasado por la serie ‘Intimidad’ -actriz de reparto- y el de la película ‘Ane’ en 2021 como protagonista).

‘Robot Dreams’ y ‘La Sociedad de la nieve’, recién nominadas a los Oscar, se han alzado con tres y dos galardones cada una. La cinta de animación de Pablo Berger se alza con el mayor número de estatuillas en los apartados de cine al materializar los tres premios a los que optaba: mejor película de comedia (producida por Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Sandra Tapia y Ángel Durández), mejor música original (Alfonso de Vilallonga) y mejor cartel (José Luis Ágreda), y el tráiler de este drama basado en hechos reales, obra de Harry Eaton.

El premio a la mejor dirección ha sido para J.A. Bayona.Un emocionadísimo Bayona, que era incapaz de contener las lágrimas al dar las gracias a su equipo y a las más de cien millones de personas que han visto La Sociedad de la nieve, cerca de la mitad de ellas en salas de cine. "Tengo que dar las gracias a quienes me dieron su historia, su vida, para que la contara. Espero haberlo hecho bien", ha dicho con la voz entrecortada, al tiempo que ha incidido en la ilusión que le hace este reconocimiento, que llega unos días después de ser nominado al Oscar.

En los apartados de interpretación de cine los premiados han sido Malena Alterio, mejor actriz protagonista de una película por ‘Que nadie duerma’; David Verdaguer, como el mítico humorista Eugenio en ‘Saben aquell’, mejor actor protagonista; mejor actor de reparto de una película para La Dani por ‘Te Estoy amando Locamente’. Su discurso fue de los más emotivos: "Aquí me ha traído ser yo misma. Y no siempre he estado orgullosa de cómo era. En la película, a mi personaje le preguntan si le ha tocado algún premio y él dice que sí, el premio de ser maricón», decía emocionado. «Siento que esto es un reconocimiento a todas las mariquitas, a todas las lesbianas, a la pluma, a las transexuales y a las raras", concluía entre aplausos.

‘Upon Entry’ se ha alzado con el Premio Feroz DAMA al mejor guión de una película (para sus también directores Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas).

Los Premios Feroz Arrebato, que destacan las obras más arriesgadas o novedosas del audiovisual español, han sido para ‘Sobre todo de noche’, de Víctor Iriarte (Ficción); y para ‘La Singla’ de Paloma Zapata (No Ficción).

Otro momento destacado de esta edición fue la entrega del Premio Feroz Audi de Honor, de manos de Silvia Marsó, a una emocionada Mónica Randall: “Estoy en un momento de la vida en la que estás particularmente sensible, piensas si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si no has dejado un recuerdo, si nos retendrán en la memoria, aunque sea por un momento”, declaró la actriz, quien ha recibido todo el cariño y la admiración de los asistentes a la ceremonia, incluido el público de las gradas del Palacio Vistalegre Arena; más de 1.300 asistentes y que vuelve a la capital después de realizarse por dos años consecutivos en Zaragoza.

Como nos tienen habituados, los Premios Feroz nos ofrecieron una gala divertida con sus puyas correspondientes, sus políticos, el speech de la Presidenta de AICE; María Guerra, y un gran desfile de caras conocidas del panorama audiovisual español. El público asistente se hizo notar y allí todos remábamos a favor.

