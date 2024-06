Penélope Cruz, imagen y Premio Donostia en el 67SSIFF

Con la presentación de los carteles empieza a rodar laque se celebrará del 20 al 28 de septiembre.El cartel de la 67 edición estará protagonizado por Penélope Cruz . El cartel oficial ha sido elaborado por el estudio TGA a partir de una fotografía realizada por el fotógrafo Nico Bustos. Sigue la línea que comenzó el año pasado con Isabelle Huppert como protagonista. Penélope Cruz recibirá un Premio Donostia en la 67 edición del Festival de San Sebastián. La actriz española será protagonista por partida doble: además de recibir el galardón honorífico más importante del Festival, que desde 1986 reconoce la trayectoria y aportación de grandes figuras del mundo del cine, será la imagen del cartel oficial de la próxima edición."Recibo la noticia de este Premio Donostia llena de emoción y agradecimiento al Festival de San Sebastián por concederme este inmenso honor. San Sebastián no solo es un Festival internacionalmente respetado sino que es el más importante de nuestro país y un lugar al que tengo un cariño muy especial ya que he tenido el placer de visitarlo desde muy joven y vivir momentos muy emocionantes allí. Muchísimas gracias, de corazón " - Penélope Cruz.Penélope Cruz (Madrid, 1974) es la actriz española de mayor reconocimiento internacional: ha recibido un Oscar y un Bafta por su papel como mejor actriz de reparto por Vicky, Cristina Barcelona (Woody Allen, Zabaltegi-Perlas 2008); tres premios Goya por sus trabajos en La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998), Volver (Pedro Almodóvar, Gran Premio Fipresci 2005) y Vicky Cristina Barcelona; el premio colectivo a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes (Volver), el César honorífico y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2018), entre otros muchos galardones.En San Sebastián ha competido en tres ocasiones en la Sección Oficial del Festival: con Todo es mentira (Álvaro Fernández Armero, 1994), Volavérunt (Bigas Luna, 1999) y Venuto al mondo (Volver a nacer, Sergio Castellito, 2012). Visitó por última vez San Sebastián para presentar Loving Pablo (2017) junto a Javier Bardem en la clausura de la sección Perlak, en una multitudinaria proyección en el Velódromo. José Luís Rebordinos , director del Festival, ha comentado durante la presentación que ya hay unas cinco películas cerradas para la Sección Oficial y que espera que haya más de un Premio Donostia aunque como siempre, hasta no tenerlo todo cerrado, lo que significa que el galardonado este presente en San Sebastián, no puede decir mucho más.Ha hablado también del buen nivel del cine español en general y del vasco en particular por lo que seguimos apostando por que la última película de Garaño y Arregi, ‘ La Trinchera Infinita ’, pueda competir en Donosti.He tenido la oportunidad de preguntarle por Woody Allen . Sabemos que el director norteamericano se va a pasar el verano rodando en San Sebastián, y que el Festival ya quiso contar con su película, Día de Lluvia en New York – que Amazon ha tenido guardada- el año pasado. Al confirmarse la noticia de su distribución en España (A Contracorriente, 4 de octubre 2019), he querido saber si hay posibilidades para esta edición. La contestación de Rebordinos es que por problemas de agenda de Woddy Allen no estará en San Sebastián en las fechas del Festival, lo que no quita para que la pudiéramos tener como una de las Perlas.TGA también firma el resto de los carteles, correspondientes a las secciones New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest Film Students, Culinary Zinema y a la retrospectiva dedicada a Roberto Gavaldón. Todos preservan la combinación de fotografía e ilustración.