Palmarés de los 36 Premios Goya

El cine español ha celebrado esta noche su fiesta anual en Les Arts de Valencia, en el transcurso de una gala retransmitida por La 1 de TVE. En la 36 edición de los Premios Goya se han entregado un total de 30 goyas, dos de ellos, elpara al actor José Sacristán y ela la actriz Cate Blanchett El Buen patrón se ha impuesto como la gran vencedora de la noche. Ha sido la película que más cabezones ha conseguido (6), además de hacerse con los premios de Las Leyes de la frontera ha protagonizado la sorpresa, con 5 premios. Madres Paralelas es la gran derrotada, yéndose de vacío. No estarán muy contentos en El Deseo, pero bueno, igual dan la sorpresa en los Oscars...y tiene nuevo proyecto con Cate Blanchett!! Goya de Honor - Sacristán (video)GOYA INTERNACIONAL: Cate BlanchettMEJOR PELÍCULA: El buen patrónMEJOR DIRECCIÓN: Fernando León de Aranoa, por El buen patrónMEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA: Blanca Portillo, por MaixabelMEJOR ACTOR PROTAGONISTA: Javier Bardem, por El buen patrónMEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: ValentinaMEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: Quién lo impideMEJOR GUIÓN ORIGINAL: Fernando León de Aranoa, por El buen patrónMEJOR GUIÓN ADAPTADO: Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría, por Las leyes de la fronteraMEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA: La cordillera de los sueños (Chile)MEJOR PELÍCULA EUROPEA: Otra ronda (Dinamarca)MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Pau Costa, Laura Pedro, por Way DownMEJOR MONTAJE: Vanessa L. Marimbert, por El buen patrónMEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Kiko de la Rica, por MediterráneoMEJOR ACTOR DE REPARTO: Urko Olazabal, por MaixabelMEJOR ACTRIZ REPARTO: Nora Navas, por LibertadMEJOR DIRECCIÓN NOVEL: Clara Roquet, por LibertadMEJOR CANCIÓN ORIGINAL: "Te espera el mar" - Compositores: Maria José Llergo, para MediterráneoMEJOR MÚSICA ORIGINAL: Zeltia Montes, por El buen patrónMEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: The MonkeyMEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: MamaMEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: Tótem lobaMEJOR ACTOR REVELACIÓN: Chechu Salgado, por Las leyes de la fronteraMEJOR ACTRIZ REVELACIÓN: María Cerezuela, por MaixabelMEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez, Nacho Díaz, por Las leyes de la fronteraMEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Albert Espel, Kostas Sfakianakis, por MediterráneoMEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Balter Gallart, por Las leyes de la fronteraMEJOR DISEÑO VESTUARIO: Vinyet Escobar, por Las leyes de la fronteraMEJOR SONIDO: Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech, Marc Orts, por Tres