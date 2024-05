Los Goyas llegan a las 35 ediciones en pandemia

El cine español celebra su gran noche, los, en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, en una gala "obligadamente distinta y extremadamente responsable". En su treinta y cinco cumpleaños, estos galardones creados para reconocer a los mejores artistas y técnicos de nuestra cinematografía tendrán un formato híbrido, presencial con los conductores de la ceremonia, Antonio Banderas , y los intérpretes y cineastas que entregarán los premios; y los 166 nominados de esta edición conectados telemáticamente desde sus casas.Los, que pondrán en valor a todos los miembros de la industria del cine, especialmente a los que no están delante de las cámaras, pero son esenciales para crear las películas, y harán un reconocimiento al público, contarán con la presencia telemática de grandes nombres del cine internacional. Rson algunos de los más de 30 nombres que saludarán a la audiencia de la gala y lanzarán mensajes de apoyo a nuestra cinematografía desde localizaciones de todo el mundo.La, junto al maestro Arturo Díez Boscovich, pondrá la nota musical a una ceremonia en la que se escucharán bandas sonoras de Ennio Morricone y actuarán la argentina Nathy Peluso, la malagueña Vanesa Martín y la catalana Aitana. En el homenaje a Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento participarán la cantante Diana Navarro y el humorista, actor e imitador Carlos Latre que, caracterizado de Pepe Isbert, recordará al maestro valenciano.presentarán a los nominados y desvelarán los nombres de los galardonados en la velada en la que Ángela Molina recibirá in situ el Goya de Honor.Con 13 nominaciones, Adú, es la cinta con más opciones, seguida de Las niñas y Akelarre, que aspiran a 9 Goyas cada una, una más que La boda de Rosa. Las cinco producciones que se disputan el premio a la mejor película son Adú, de Salvador Calvo; Ane, de David Pérez Sañudo, con 5 nominaciones; La boda de Rosa, de Iciar Bollaín; Las niñas, de Pilar Palomero; y Sentimental, de Cesc Gay, con 5 posibilidades de premio.La 1 de TVE retransmitirá en directo, a partir de las 22:00 horas, la ceremonia que persigue ser "el evento en el que se prendió la llama de la recuperación", en palabras de Antonio Banderas. El actor malagueño y la periodista María Casado se estrenan como directores, presentadores y guionistas de esta cita cinematográfica producida por la Academia de Cine en colaboración con Teatro Soho Television, que cuenta con la producción ejecutiva de Ana Amigo, Yousaf Bokhari, Sol Carnicero y Rafael Portela, y la realización de Jordi Vives.Divina Seguros, Starview Style y RTVE son los patrocinadores oficiales de la 35 convocatoria de los Premios Goya, que tiene como patrocinadores a CaixaBank, René Furterer by Lorena Morlote, ICAA, AECID, SGAE, EGEDA, Fundación AISGE y la Comunidad de Madrid, y la colaboración de Mediapro Events, Lexus, Renfe, Deluxe, Gran Hotel Miramar, ISEMCO, Nacex y la Universidad Camilo José Cela.En el marco de la, la Fundación Academia de Cine ha organizado encuentros virtuales con los nominados a seis categorías de los galardones, unas charlas que el público ya puede disfrutar en el canal de Youtube de la Academia de Cine.Mario Casas (No matarás), Javier Cámara (Sentimental), Ernesto Alterio (Un mundo normal) y David Verdaguer (Uno para todos) son los protagonistas del encuentro de nominados a; mientras que Amaia Aberasturi (Akelarre), Pilar Lopez Arnaiz (Ane), Kiti Mánver (El inconveniente) y Candela Peña (La boda de Rosa), nominadas a, son el centro del segundo encuentro de estas categorías de interpretación.Los cineastas David Pérez Sañudo (Ane), Bernabé Rico (El inconveniente), Pilar Palomero (Las niñas) y Nuria Giménez Lorang (My Mexican Bretzel) comparten sus óperas primas y sus sensaciones tras la nominación aen otra charla virtual.También está disponible el encuentro con los directores Maite Alberdi (El agente topo, Chile), Fernando Trueba (El olvido que seremos, Colombia), Jayro Bustamante (La llorona, Guatemala) y Fernando Frías de la Parra (Ya no estoy aquí, México), cuyas producciones están nominadas aen los Premios Goya. Este encuentro se realiza con la colaboración de FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Cine).Junto a AMAE (Asociación de Montadores Audiovisuales de España), la Fundación Academia de Cine organizó la charla con los nominados aen esta 35 edición. Jaime Colis (Adú), Fernando Franco y Miguel Doblado (Black Beach), Sergio Jiménez (El año del descubrimiento) y Sofi Escudé (Las niñas), hablan sobre sus trabajos, con la moderación de Irene Blecua, presidenta de AMAE.Por su parte, el encuentro de los nominados y nominadas ase realiza junto a APSA (Asociación de Artistas y Profesionales del Sonido Audiovisual). Eduardo Esquide y Juan Ferro (Adú); Urko Garai y Leandro de Loredo (Akelarre); Coque Lahera, Nacho Royo-Villanova y Sergio Testón (Black Beach); y Mar González, Francesco Lucarelli y Royo-Villanova (El plan), nueve de los 13 profesionales que aspiran a la estatuilla en esta categoría, son los protagonistas del sexto encuentro online, que modera David Rodríguez, sonidista y miembro de la especialidad de sonido en la Junta Directiva de la institución.Links a los encuentros: Encuentro1 Mejor Actriz Protagonista #Goya2021 Encuentro 2 Mejor Actor Protagonista #Goya2021 Encuentro 3 Dirección Novel #Goya2021 Encuentro 4 Mejor Película Iberoamericana Premios #Goya2021 Encuentro 5 Mejor Montaje Premios #Goya2021 Encuentro 6 nominados a Mejor Sonido en los Premios Goya