Los Forqué inauguran la temporada de pemios

Volvemos a la carga con el arranque de la temporada de premios del cine español.Como es habitual el pistoletazo de salida lo dan los productores de EGEDA que otorgan los Premios Forqué. 20.000 Especies de Abejas ha conseguido el galardón Además de estos reconocimientos, la cinta de Estibaliz Urresola Solaguren ha conseguido el premio aly la serie de Javier Ambrossi Javier Calvo se ha alzado con los trofeos aen Series para Roger Casamajor en Series para Lola Dueñas En las categorías interpretativas en cine, el premio aha recaído en Malena Alterio por su papel en Que nadie duerma y el deen David Verdaguer por encarnar al humorista Eugenio en el filme Saben Aquell.La ópera prima de Estibaliz Urresola, escrita por la directora y producida por Garuza Produkzioak, S.L; Inicia Films S.L.; Especies de Abejas, A.I.; ETB; ICAA; Movistar Plus+ y RTVE, con sus galardones en Mejor Largometraje de Ficción y en Cine y Educación en Valores, se coronó como una de las más afortunadas de la gala, siendo esta la segunda ocasión en que la directora obtiene un Forqué tras su victoria la pasada edición en la categoría de Mejor Cortometraje con Cuerdas. “El año pasado se hablaba mucho de un momento histórico con una cosecha impresionante. Creo que este año está pasando lo mismo y el que viene creo que pasará el siguiente. Esto nos coloca en un sitio q no era en el sitio de hace 30 años”, ha comentado la directora, quien ha elogiado el actual panorama audiovisual y ha recordado que este debe apostar por la diversidad y la representatividad en sus historias. La premiada como Mejor película en el Festival de Málaga y más nominada en los Goya con 15 candidaturas, aborda un tema poco explorado como la búsqueda de identidad de una niña transgénero durante su infancia, historia que también le ha valido a su joven actriz protagonista, Sofía Otero, el Oso de Plata la mejor interpretación en la Berlinale.la serie La Mesías, escrita y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo y producida por Movistar Plus+, que aborda la reveladora experiencia de un hombre traumatizado por el fanatismo religioso al descubrir un grupo de música cristiana, no solo obtuvo el premio a Mejor Serie de Ficción, sino que se convirtió en el título con mayor número de reconocimientos de la noche al contar también con los galardones a Mejor Interpretación Masculina en Series para Roger Casamajor, quien recordó al recoger el trofeo al director Agustí Villaronga, fallecido este año, y Mejor Interpretación Femenina en Series para Lola Dueñas, quien agradeció “por encima de todo y con todo su corazón” a Los Javis “el haberle quitado el miedo a ser feliz” con este papel. Por su parte, los directores aprovecharon la recogida del premio a Mejor Serie para recordar el privilegio de haber creado esta ficción en total libertad siguiendo la máxima de que “no son los creadores los que tenemos que estar a la altura de la industria, sino que una industria sana es la que está a la altura de esos creadores”. “Lo que hacemos los que estamos aquí es arte y ahora mismo se busca hacer cosas consumibles”, ha asegurado Javier Calvo.EDUARDO CAMPOY, MEDALLA DE ORO A UN MITO DEL CINEComo ya es tradición, Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, otorgó el reconocimiento de laal productor cinematográfico Eduardo Campoy , resaltando el papel fundamental del mismo en la historia reciente del cine español, haciendo realidad grandes ficciones que constituyen la historia audiovisual de nuestro país como La teta y la luna (José Juan Bigas Luna, 1992), El amante bilingüe (Vicente Aranda, 1993), El perro del hortelano (Pilar Miró, 1996), La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998), Los novios búlgaros (Eloy de la Iglesia, 2002), o Un franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias, 2006). Además de su labor como reconocido productor galardonado internacionalmente y su prolífica cosecha audiovisual con 96 largometrajes y más de 500 capítulos de series, Enrique Cerezo recordó su incursión como director para la gran pantalla y, muy especialmente, su firme defensa de los derechos de los productores audiovisuales a través de distintas entidades. “Es obligado destacar su gran papel defendiendo la figura del productor durante su presidencia de FAPAE, y en cargos muy relevantes en la Academia de Cine, el ICEX y asociaciones, dando voz al productor, columna vertebral de nuestro sector”, ha recordado el presidente.Emocionado, Eduardo Campoy hizo especial énfasis en el papel silencioso pero fundamental del productor, a cuya figura, además de a su mujer y sus hijos, quiso dedicar el reconocimiento: “Hoy me quiero acordar de los “muchos” productores que no son premiados ni nominados, que son la gran mayoría. Pues ellos han puesto el mismo entusiasmo, la misma pasión y el mismo esfuerzo en hacer sus películas y no tienen un reconocimiento público, y lo deberían de tener”, aseguró. Asimismo, recordó “que todos debemos luchar por nuestras convicciones, pero por favor, hagámoslo juntos. Porque juntos, crearemos un marco más justo para todos”.Entre las novedades de la gala, destacó la incorporación de un galardón alcomo nuevo premio independiente, antes unido al trofeo a Mejor Largometraje de Ficción. La afortunada en esta categoría fue Robot Dreams (Pablo Berger, Arcadia Motion Pictures; Lokiz Films, AIE; Noodles Production; Les Films du Worso, RTVE, Movistar Plus+, Canal+, Cine +), que, con este reconocimiento engrosa su palmarés de trofeos después de ser alabada en festivales internacionales del calado del Festival de Animación de Annecy, en el que obtuvo el premio a mejor película de la Sección Contrechamp.De la misma manera, la inclusión de un nuevorespaldado por Cinesa se encargó de coronar como largometraje más aclamado por los asistentes a las salas de cine a Campeonex (Javier Fesser, Morena Films; Películas Pendelton; Rey de Babia AIE, RTVE, Movistar Plus+), secuela del éxito de taquilla que abordó con comedia y ternura la integración de personas con diversidad funcional en nuestra sociedad a través del deporte.Juan Mariné, Un siglo de cine (María Luisa Pujol; Fundación Aula de Cine Colección Josep M. Queraltó; Enrique Cerezo P.C.), que aborda la vida y obra del histórico director de fotografía, se hizo con el trofeo a Mejor Largometraje Documental, mientras que el premio a Mejor Cortometraje correspondió a Aunque es de noche (Guillermo García López; Sintagma Films; Salon Indien Films; Les Valseurs Internacional).En el apartado a Memoria Infinita (Micromundo; Fabula), el que ya es el documental más visto de la historia de Chile, sobre la convivencia de un matrimonio chileno en el que el marido padece un Alzheimer que amenaza con hacerle olvidar todo, se alzó con el galardón recogido por su directora Maite Alberdi, nominada tanto a los Forqué de la pasada edición como a los Oscar por su documental El agente topo, y quien aprovechó la ocasión para recalcar que “es un honor recibir este premio de la industria española”, comprobar que sus trabajos se han abierto un hueco en el país y brindar su mensaje de que el Alzheimer puede contemplarse como “un desafío” en lugar de “una gran tragedia”.fotos_Antonio Torres para EGEDA