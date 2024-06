Aunque el cine parece haber sufrido un pequeño bache este último año, ha llegado este 2021 con más fuerza que nunca. Para intentar remontar las malas cifras que obtuvo el pasado año , se ha puesto al día con los lanzamientos más esperados. Se podrá disfrutar de miles de estrenos para todos los gustos, en especial para los gustos más activos, ya que este año se estrenarán una serie de películas deportivas que prometen mucho. Los consumidores de este estilo de películas no se quedarán con mal sabor de boca con las mejores películas deportivas para este 2021, y a continuación entenderán por qué.Una de las películas más esperadas es la entrega estadounidense “Boogie”. Una comedia dramática dirigida por Eddie Huang cuyo estreno fue el 5 de marzo. Con apenas unas semanas desde su estreno, ya ha sido todo un bombazo aclamado por la crítica especialmente por tratar temas más profundos en un contexto deportivo como puede ser la competitividad por ser el mejor, las expectativas de una familia exigente, etc. Todo ello contado a través desde el punto de vista de un adolescente mitad chino y mitad estadounidense, cuyo sueño y objetivo es poder llegar a jugar baloncesto en la NBA. Para llegar hasta donde quiera tendrá que pasar por una serie de pruebas en su camino como contentar a sus padres inmigrantes y el propio hecho de que él mismo es un adolescente con los mismos problemas que tendría uno cualquiera. A través de sus altibajos y vivencias, podremos profundizar y empatizar no solo con el propio protagonista, sino que también con las personas que le rodean. Eddie Huang trata de abrirnos los ojos ante esta historia para que veamos que para alcanzar la cima debemos sufrir y tropezarnos con las piedras que hagan falta en el proceso.Una de las películas más esperadas desde hace años está de vuelta. La segunda entrega de Space Jam, protagonizada por LeBron James, se estrenará este 2021. Surgieron rumores que el equipo de Los Ángeles, cuyas predicciones y bonos de los expertos acaparaban todas las casas de apuestas, no estaba muy de acuerdo que su estrella principal realizarse la producción, ya que podría afectar a su rendimiento durante la temporada. A pesar de ello, “Space Jam: A new legacy” nos trae de vuelta a los personajes clásicos de los Looney Tunes en esta entrega para disfrutar en familia de una de las mejores películas deportivas de este 2021.Will Smith protagonizará una de las películas biográficas deportivas más importantes de este año, “King Richard”. Reinaldo Marcus Green, el director de este largometraje, tratará de asombrarnos a todos con su último trabajo “King Richard”, aunque para ello habrá que ser pacientes ya que la cinta se estrenará el próximo mes de noviembre. Esta película biográfica sigue la vida de Richard Williams (Will Smith), el padre de las tan reconocidas tenistas Venus (Saniyya Sidney) y Serena Williams (Demi Singleton), y nos mostrará cómo llegó, con la ayuda de Rick Macci (Jon Bernthal), el entrenador de las futuras promesas del tenis, a perfeccionar a dos niñas de tan solo 4 años hasta convertirse en verdaderas campeonas del deporte. Curiosamente, aunque el padre de estas dos estrellas veía muy claro el futuro de triunfos de sus dos hijas en el tenis, éste ni siquiera sabía cómo jugar. En esta entrega veremos la otra cara de la moneda del éxito de estas dos jóvenes ganadoras y cómo su padre planeó cada movimiento para que éstas llegasen tan alto como han llegado, sin importar el sacrificio de la infancia de estas dos jóvenes promesas.Estas tres exitosas y tan esperadas entregas son las que más destacan entre el género deportivo del séptimo arte: “Boogie”, “Space Jam: A new legacy” y “King Richard”. Las tres cintas prometen no defraudar y además con sus esperados estrenos quizás el mundo del cine pueda recuperarse con paciencia.