Kiyoshi Kurosawa inaugurará Perlak con ‘Wife of a Spy'

Wife of a Spy ( La Mujer del Espía ), de Kiyoshi Kurosawa abrirá la sección, que en laconstará de nueve títulos seleccionados en festivales internacionales como Cannes, Venecia, Deauville o Sundance. En este apartado se darán cita otros cineastas con diversa experiencia como Maite Alberdi, Michel Franco, Eliza Hittman, Phyllida Lloyd, Maïwenn o Susanna Nicchiarelli, que competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián junto a debutantes como Yoon Dan-bi y Florian Zeller.[centre][Youtube=3Nksi5q472Q]Una de las películas más esperadas es Nomadland de Chloé Zhao, protagonizada por una excelente Frances McDormand , y que acaba de ganar el León de Oro de Venecia. Michel Franco volverá a San Sebastián tras ganar el premio del público en el festival italiano con la película Nuevo Orden / New Order, en la que una revuelta social desencadena un violento golpe de estado visto a través de una solidaria joven y de los sirvientes que trabajan para su acaudalada familia.Otro de los títulos que ha estado en competición de la Mostra y podrá verse en San Sebastián es Miss Marx , de la cineasta Susanna Nicchiarelli que relata la apasionada y trágica historia de amor de Eleanor, la hija de Karl Marx, una de las primeras mujeres en vincular los temas del feminismo y el socialismo.Asimismo, San Sebastián proyectará ADN / DNA , el quinto largometraje de Maïwenn , justo después de su estreno en el Festival de Deauville, donde ha sido programado como par te de la selección de Cannes 2020. La actriz y realizadora francesadirige y protagoniza esta película coescrita junto a Mathieu Demy sobre una mujer que sufre una crisis de identidad tras la muerte de su abuelo. Completan el reparto Fanny Ardant Louis Garrel , entre otros intérpretes.Entre los largometrajes ya estrenados en anteriores certámenes figura Herself , de la británica Phyllida Lloyd . Proyectado en el pasado Festival de Sundance, este drama narra las vicisitudes de una joven madre soltera interpretada por la coguionista y actriz Clare Dunne , cuyo personaje abandona a su novio e inicia una lucha contra el corrupto sistema inmobiliario.Never Rarely Sometimes Always / Nunca, casi nunca, a veces, siempre , tercer trabajo de la estadounidense Eliza Hittman ganó un Premio Especial del Jurado en Sundance y el Gran Premio del Jurado en el último Festival de Berlín. Un retrato íntimo de dos adolescentes que viven en la zona rural de Pensilvania y a quienes un embarazo no deseado les obliga a emprender un inesperado viaje.También procede de Sundance, El Agente Topo / The Mole Agent, que en su fase de proyecto ganó el Premio EFADs-CAACI en el Foro de Coproducción Europa-América Latina de 2017. Su autora, la chilena Maite Alberdi , aborda la historia de un viudo de 83 años que se infiltra como espía en una residencia de ancianos.Por su parte, el novelista y dramaturgo francés Florian Zeller debuta tras la cámara con THE FATHER , adaptación de su obra de teatro homónima en la que un anciano que vive solo rechaza a todas las enfermeras que su hija pone a su cuidado. El veterano Anthony Hopkins , Premio Donostia en 1998, y Olivia Colman , ganadora del Oscar a la Mejor actriz por The Favourite (La favorita, 2018), encabezan el reparto de esta película que también pasó por Sundance y estará en Toronto.La segunda y última ópera prima de Perlak es Nam-mae wui Yeo-reum-bam / Moving On, de la joven surcoreana Yoon Dan-bi, que se estrenó en el Festival de Busan, donde recibió cuatro galardones. También obtuvo el premio a la mejor película de la sección Bright Future en el Festival de Rotterdam con la historia de dos hermanos que en verano se mudan a la casa de su abuelo después de que su padre se haya arruinado.es una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España y que han sido aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales. Estas películas optan al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que incluye dos galardones: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).