Jurados del 68 Zinemaldia

El cineasta italiano Luca Guadagnino será el presidente del jurado de la Sección Oficial de la 68 edición del Festival de San Sebastián. El realizador, que presentará fuera de concurso el estreno mundial de la serie We Are Who We Are, estará acompañado de la productora española Marisa Fernández Armenteros, del cineasta mexicano Michel Franco y de la directora de vestuario sueca Lena Mossum-El jurado oficial otorgará obligatoriamente los siguientes premios:• Concha de Oro a la mejor película (para el productor)• Concha de Plata al mejor director/a.• Concha de Plata a la mejor actriz.• Concha de Plata al mejor actor.• Premio del Jurado a la mejor fotografía.• Premio del Jurado al mejor guión.El jurado oficial tendrá a su disposición un Premio Especial para su libre adjudicación a la película que, por las características que fuere, considere que tiene méritos para recibirlo, debiendo mencionar la motivación que la hace merecedora del mismo.Los jurados de las otras secciones del Festival son:• Belén Funes (Presidenta)• Aistė Diržiūtė• Ariel Schweitzer• Jayro Bustamante (Presidente)• Celia Rico• Valérie Delpierre• Pucho• Carlos Rodríguez Ríos• Maider Oleaga (Presidenta)• Irati Crespo• Diego Soto Ortiz• Francy Fabritz• Tomás Paula Marques• Viktor van der Valk• Jhonny Hendrix Hinestroza• Nadia Turincev• Olmo Figueredo