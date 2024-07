José Sacristán, Goya de Honor 2022

Rostro y voz imprescindible de la historia y del presente del cine español, José Sacristán (Chinchón, 1937) recibirá el próximo 12 de febrero el, un homenaje que celebra y le emociona, “aún siendo muy consciente de que es temerario vivir pendiente de los premios”. Para el actor y director, el verdadero éxito es “la continuidad del trabajo”, aseguró en este encuentro, donde además de echar la vista atrás y reflexionar sobre su oficio, prometió que seguirá poniéndose sobre las tablas y delante de las cámaras. “Mientras yo pueda seguir jugando, y que algo le pase al espectador que acude a esa forma de comunión, mientras aguante el tirón con un mínimo de lucidez para seguir, lo haré”, manifestó.El presidente de la institución, Mariano Barroso , abrió este acto recordando los motivos por los que la Junta Directiva le otorgó la distinción: ser “un modelo de entrega, pasión, ética y profesionalidad para todos los cineastas jóvenes; y un compañero muy querido por todos, que ha sabido adelantar desde el reflejo que nos ha devuelto en la pantalla algunos de los grandes cambios que hemos vivido en nuestro cine y en nuestra sociedad ”.En palabras de Barroso, el veterano intérprete “es un actor muy joven porque se ha adaptado a los tiempos. Todo se reduce a si tienes o no talento, y Pepe lo tiene y muchas ganas de trabajar. A él te lo crees”.Más de 125 películas figuran en el currículum de Sacristán, al que encontramos tanto en los fotogramas de cintas populares del siglo pasado, como Don erre que erre, La tonta del bote, Soltera y madre en la vida, Vente a Alemania, Pepe o El abuelo tiene un plan, como en cine de autor contemporáneo con títulos como Magical Girl o El muerto y ser feliz, con el que logró el. “Todas y cada una de ellas forman parte de mi vida y me ayudaron no solo a vivir, sino que hicieron crecer mi vocación. Hay películas que hay que ver con una cierta piedad, pero a mí no me falta”, defendió el Goya de Honor, que tuvo palabras de agradecimiento para el público, por su apoyo constante, y a todos los cineastas y productores que han contado con él en estos 60 años., entre otros, integran esta extensa lista de cineastas de varias generaciones, a la que se siguen sumando jóvenes realizadores.“Es saludable, rejuvenece, te hace estar vivo, bienvenido sea el encuentro con los jóvenes, aunque acabe en bronca. Es aburrido ir de sabio y sabelotodo, es un error”, señaló Sacristán, que a sus 84 años mantiene intacto el fervor por el cine. “Sigo disfrutando muchísimo como espectador, tanto como actor”, corroboró el Premio Nacional de Cine, cuyo secreto para mantener la ilusión por la profesión que descubrió de niño en el cine de Chinchón, es “no perder el disfrute, el estremecimiento que produce la profunda seriedad del juego. Esta forma de necesidad de convivir con el crío que fui”.Sus orígenes humildes, la necesidad de compaginar varios trabajos a la vez para poder vivir, la época en la que afilió a toda la profesión al Círculo de Lectores, su compromiso con los derechos de los actores y la integridad que el público asocia con su figura son otras de las cuestiones que abordó en este encuentro. “Tengo muy claro de dónde y de quién vengo. No es que el camino sea una cosa gloriosa, pero me reconozco en el cuidado y la atención de pedir el respeto que creo que se me debe y respetar a los demás. Hay un principio de la idea de lo ético que procuro no descuidar y que tiene que ver con lo que Nati y Venancio me fueron enseñando”, reconoció en referencia a sus padres.El Goya de Honor es optimista en su análisis de nuestro cine y nuestro país. “Sigue habiendo un talento y un coraje bárbaro en el cine español. Y sigue habiendo mucha variedad, se consuma en una sala o en una tableta, aunque para mí el cine es en el cine”, reflexionó Sacristán, para el que “en la España de hoy no estamos peor que antes, pero no se consiguen alcanzar las cuotas de sentido común y de menos necedad que todos querríamos”. Sacristán , que fue uno de los fundadores de la Academia y de la Unión de Actores, también se ha puesto detrás de la cámara en Soldados de plomo, Cara de acelga y Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?. Ahora está inmerso en gira de Señora de rojo sobre fondo gris, obra de teatro que representará hasta junio, y es el protagonista del spot de los los Premios Goya 2022 , donde en un guiño a sus tiempos en Círculo de lectores, va casa por casa, explicando a los espectadores las virtudes de las películas nominadas.Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera –, etc– a los que ahora se suma el, José Sacristán sorprendió destacando especialmente aquellos premios humildes y menos mediáticos, otorgados por pequeños pueblos de toda la geografía nacional. En esos sencillos homenajes siente cerca la admiración sincera de alcaldes y ciudadanos, “que vienen a decirte que no andas muy desencaminado en lo que estás haciendo”.