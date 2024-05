Hoy se entregan los Premios Feroz 2021

Hoy, las grandes estrellas del cine español se reunirán, un año más, en la gala de los, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Los nominados desfilarán por la alfombra roja del Hotel VP Plaza España Design y por el Teatro Coliseum de Gran Vía, donde se celebrará la ceremonia; nominados como, además de otros invitados como Paco León, Loles León, Abril Zamora, Milena Smit, Nicolás Coronado, Jorge Sanz, Melani Olivares, Esty Quesada @soyunapringada o Samantha Hudson, por citar sólo algunos.Los FEROZ 2021, que estarán presentados por la actriz Pilar Castro y se retransmitirán en directo a través de YouTube.com/PremiosFeroz, cuentan con Patria como serie con mayor número de candidaturas (7). Su creador, Aitor Gabilondo, estará presente junto a todo el reparto: Elena Irureta, Ane Gabarain (nominadas ambas a mejor actriz protagonista), Loreto Mauleón, Susana Abaitua (candidatas a mejor actriz de reparto), Eneko Sagardoy, Mikel Laskurain (que optan a mejor actor de reparto), José Ramón Soroiz, Jon Olivares e Íñigo Aranbarri.Antidisturbios, que suma 6 nominaciones, estará ampliamente representada con sus creadores Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, y sus actores Vicky Luengo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Patrick Criado y Raúl Arévalo, todos con opciones de premio en diferentes categorías de interpretación. Empatada en número de candidaturas, 30 monedas contará con sus nominados Eduard Fernández, Megan Montaner, Macarena Gómez, Carmen Machi y Manolo Solo.Del mismo modo, acudirá en pleno el equipo de Veneno, que opta a 3 galardones: Javier Ambrossi y Javier Calvo, creadores de la serie; Daniela Santiago (nominada a mejor actriz protagonista), Isabel Torres y Jedet (que interpretan a La Veneno en diferentes edades); Paca La Piraña, que opta al premio a mejor actriz de reparto; y Valeria Vegas y Lola Rodríguez, biógrafa de La Veneno y actriz que le da vida en la ficción, respectivamente.En los apartados de cine, la cinta más nominada es La boda de Rosa (9 candidaturas) y contaremos con sus principales protagonistas: Candela Peña (nominada a mejor actriz protagonista), Nathalie Poza, Paula Usero (ambas optan a mejor actriz de reparto) y Ramón Barea (que aspira al Feroz a mejor actor de reparto). Del equipo de Las niñas, que suma 6 nominaciones, destacan Natalia de Molina (candidata a mejor actriz de reparto) y Andrea Fandos (aspirante a mejor actriz protagonista a sus 12 años) junto a su directora, Pilar Palomero.También han confirmado su asistencia Javier Cámara, doblemente nominado como actor protagonista de serie (Vamos Juan) y de película (Sentimental); Mario Casas, que compite con Cámara como mejor actor por la película No Matarás y que irá acompañado de Milena Smit (coprotagonista de No matarás y flamante chica Almodóvar en su nuevo proyecto, Madres paralelas), Patricia López Arnáiz, nominada a mejor actriz protagonista por Ane; David Verdaguer, candidato por Uno para todos al Feroz a mejor actor; Kiti Mánver, que podría llevarse el premio por El inconveniente; Juan Diego Botto, nominado como actor de reparto por Los europeos; Guillermo Toledo, aspirante a mejor actor de reparto por la serie Los favoritos de Midas; o Verónica Echegui, candidata a mejor actriz de reparto por Explota, explota, Javier Fesser o Berto Romero ambos optan a mejor película y serie de comedia por Historias Lamentables y Mira lo que has hecho, respectivamente. Además, Victoria Abril recogerá el Feroz de Honor por su carrera artística pero directamente en el escenario y deberá cumplir el protocolo COVID-19.Junto a los nominados, acudirán a la gala otros rostros muy populares de diferentes ámbitos: Paco León, doble ganador del Feroz a la mejor película de comedia (Kiki, el amor se hace y Carmina y Amén), Abril Zamora (showrunner de Señoras del (h)Ampa y actriz de El desorden que dejas o La vida por delante); Empar Ferrer y Ángel Jodra (actores principales de la serie El pueblo), Fernando Guallar (protagonista de Explota explota), Alberto Velasco (actor de series como Madres o Vis a Vis), Nicolás Coronado (a quien hemos visto recientemente como finalista de Masterchef Celebrity), Loles León, Melani Olivares, Jorge Sanz, Bárbara Santa Cruz, Esty Quesada @soyunapringada (coprotagonista de la serie Road Trip e hija de Juan Carrasco en Vamos Juan), la monologuista Asaari Bibang y la artista y activista Samantha Hudson."La pandemia nos tiene deprimidos y exhaustos”, reconoce la presidenta de la AICE, María Guerra, pero añade: "Evidentemente no vamos a negar el batacazo moral y económico que ha supuesto la covid19, sin embargo, nos proponemos hacer una ceremonia que huya de lo lacrimógeno. Vamos a celebrar las agallas de la industria audiovisual española. La cosecha del 2020 ha sido excelente en ficción y documentales. Artistas y equipos técnicos se han puesto la mascarilla y se han dejado la nariz a golpe de PCR: han seguido rodando contra virus y distancia de seguridad. Isabel Calderón y Lucía Litmajer —las creadoras del espectáculo Deforme Semanal— están escribiendo un guion cañero y reconstituyente que pondrá en escena la gran actriz Pilar Castro. Entre los y las entregadoras reinará la diversidad en una gala rupturista con los con los estereotipos tradicionales”.“Esta octava edición de los Feroz va a celebrar deslumbrantes películas y series que han reflexionado sobre asuntos espinosos de forma frontal y clarividente”, subraya María Guerra: “Las consecuencias de las crisis económicas cerradas en falso, la corrupción y el terrorismo que nos ha envilecido y también la guerra sin cuartel del colectivo trans. Pero no nos olvidemos que los Feroz también premian las comedias, y reírnos de nuestras miserias es marca de la casa”.Horarios de la retransmisión18.30 - 20.30 Programa especial de alfombra roja20.30 - 22.00 Ceremonia de entrega de los Premios Feroz 2021[youtube=-D-Dl-nKVUQ]