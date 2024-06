Guía para ir a Sitges 2019: Sección Oficial

FESTIVAL DE SITGES

El próximo jueves 3 de octubre dará comienzo la 52 edición del certamen más esperado por todos los amantes del cine de género: el. Una cita que, desde hace muchos años, no solo está centrada en cine de terror o fantástico, ya que en sus múltiples secciones abarca también géneros como la acción, la ciencia ficción, el cine negro, el drama surrealista, la comedia marciana, el anime y todo lo que se sale del ‘cine académico’. Del que también hay algún representante, siempre que tenga elementos lo suficientemente turbios como para no desentonar entre zombis y asesinos.Este año, Sitges se hace eco de dos aniversarios de 40 años cada uno: los de Mad Max, película que centra el cartel oficial pero que extrañamente está ausente tanto de la programación como de las actividades paralelas; y Alien, que tendrá su tributo con un documental sobre su producción. Por su parte, Sam Neill, Asia Argento, Charles Band, Pupi Avati, Maribel Verdú y Javier Botet recibirán sendos premios a toda su carrera, acompañados por su presencia y la proyección de varias de sus películas; y se llevarán a cabo pequeñas retrospectivas de King Hu, José Luis Merino, Jordi Grau, Isabel Sarli y Pedro Olea.En total, a lo largo de 10 días se proyectarán más de, tanto estrenos como clásicos recuperados, así como más dey capítulos de un buen puñado de series actuales. A todo eso hay que añadirle exposiciones, concursos, conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros , como el centrado en el cine exploitation italiano de los años 70 y 80, publicado por el propio festival; la sala de cortometrajes de realidad virtual Sitges Cocoon , en el Centre Cultural Miramar, que este año cuenta con 20 títulos; la tradicional Zombie Walk , que se celebra el sábado 5...Las entradas salieron hoy a la venta para los abonados, y mañana hacen lo propio para el público que desee comprar películas sueltas, así que muchos ya estaréis pensando y haciendo cábalas sobre qué comprar entre esta amplia oferta. Y seguro que lo que más os interesa es la Sección Oficial, donde están los títulos más importantes de la edición (aunque no siempre son los mejores), que se proyectan en el Auditori y normalmente en algún pase de Tramuntana y el Retiro. Así que pasemos a detallar las 45 películas que podréis ver en este apartado, de las cuales 35 competirán por llevarse el premio del jurado (que, por cierto, aún no ha sido anunciado).[size=5][/size]Aquí se suelen colocar grandes estrenos, películas que cruzan la barrera de género o que han pasado por otros festivales, incluso algunas que pueden interesar al espectador no iniciado. Las cintas incluidas en esta sección no solo se encuadran en el género fantástico, sino también en otros como el drama, la acción o el documental.[size=5][/size]He aquí la razón de ser del festival. Pese a ser conocido como un certamen de terror, lo que se impone es la heterogeneidad, abriendo la puerta a filmes que navegan entre el cine comercial, el de serie B y el de autor, además de por diversos géneros: ciencia ficción, fantástico, terror, thriller, experimental... De todo y para todos, y con opción a premio para facilitar su llegada a las pantallas españolas.________________________________________________________________________________________________________________A partir del jueves 3 de octubre, un servidor estará rondando por las incomparables playas de Sitges, corriendo de una sala a otra porque los horarios requieren a veces una medalla olímpica en atletismo, atisbando famosos de variados grados de simpatía y cercanía con el fan, desvirtualizando a conocidos de las redes sociales, degustando cervezas que no lleven hierbabuena (¿por qué este horror es una especialidad en Sitges?), o escribiendo con un gotero de cafeína enchufado al brazo. Y, ante todo, disfrutando de una de las citas imprescindibles para cualquier seguidor del cine de género dentro y fuera de España.