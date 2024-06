Estreno donostiarra de The rise of Skywalker

La historia comienza en una galaxia muy lejana de hace 42 años. El director del, Luis Gasca, selecciona una película de ciencia-ficción ¡Horror! En entrevistas esta semana ha recordado cómo la crítica se echó las manos a la cabeza por programarla en un año en el que acudieron también Buñuel y Bertolucci. Carrie Fisher acudieron a la premiere europea de La Guerra de las Galaxias en San Sebastián. Por primera vez se proyectaba fuera de USA y nadie suponía por aquel entonces que se convertiría en la saga más icónica de nuestro tiempo.recorrió la alfombra roja como lo hizo ayer, 42 años después, en la premiere de la película que cierra la saga, y que hoy arrasará en las taquillas de todo el mundo: Star Wars: El Ascenso de Skywalker La productora decidió cambiar el habitual estreno de Madrid por el Victoria Eugenia de San Sebastián para cerrar el círculo y ver el final en el mismo escenario donde empezó.A falta de alguno de los protagonistas disfrutamos de miembros de las asociaciones oficiales de fans de Star Wars España como son La Legión 501, los Mandalorian, La Rebel Legion y los Astromenach que hicieron las delicias de los presentes con sus trajes de los personajes de la saga: Darth Vader, Chweewaka, Rey, soldados imperiales, soldados del desierto, espadas láser, R2D2, BB-8 y el R2D2 pink único, creado por la asociación, y que suele visitar en hospitales infantiles a niños con cáncer.Tampoco faltaron a la cita personajes de la política y cine donostiarra como Bárbara Goenaga con su marido, Borja Semper; los directores multinominados de La Trinchera Infinita ; Eneko Sagardoy; el director de la Semana de Terror, Josemi Beltrán o miembros del equipo del Festival de Cine de San Sebastián, entre muchas personalidades.Al entrar en el hall del teatro había una exposición con artículos de aquella premiere del 77 y también un par de sets donde todos disfrutamos sacándonos fotos como si estuviéramos en el Halcón Milenario o librando una lucha de espadas láser. ¡Una gozada! Una vuelta a la infancia; a esa tarde de viernes, en la sesión de 19.30 del Cine Avenida de Irún, donde por primera vez vi La guerra de las galaxias y que repetí, sábado y domingo, convirtiéndome en una fan de 10 años que sigue disfrutando como una chiquilla 42 años después.La crítica de la película se la dejo a mis compañeros. Yo os invito a disfrutarla tanto como las 8 anteriores.May the Force be with you!!!