Estreno de ‘Legado en los huesos’

La semana pasada estuvimos en el preestreno deen Pamplona.El director navarro, Fernando González Molina , vuelve a su tierra a presentar la segunda parte de la Trilogía del Baztán, basada en los libros de(donostiarra afincada en Navarra). No faltó a la cita su protagonista, Marta Etura , que interpreta a la inspectora de la Policía Foral, Amaia Salazar.La actriz donostiarra está estupenda en esta segunda parte. ¡Cómo transmite! Como dice Dolores Redondo, ya no concibe otra Amaia que no sea Marta Etura. Cada vez que Susi Sánchez aparece en pantalla es estremecedora. También el personaje de Imanol Arias es inquietante.Un año después de resolver los crímenes que aterrorizaron al pueblo de Baztán, la inspectora Amaia Salazar acude embarazada al juicio contra Jasón Medina, el padrastro de Johana Márquez, acusado de violar, mutilar y asesinar a la joven imitando el modus operandi del basajaun. Pero, tras el suicidio del acusado, el juicio debe cancelarse, y Amaia es reclamada por la policía porque se ha hallado una nota suicida dirigida a la inspectora, una nota que contiene un escueto e inquietante mensaje: «Tarttalo». Esa sola palabra destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad[youtube=1d1KG7B-DV8] Fernando G. Molina sí es profeta en su tierra y llenó varias salas de los cines Golem pamplonicas en este estreno donde tampoco faltaron, entre el público, parte del equipo técnico, familiares y extras que llegaron del Baztan.La película se estrena mañana y os va a sorprender. Aumenta la tensión del thriller, con el guion de Luiso Berdejo que va acompañado por una estupenda banda sonora de Fernando Velázquez; el montaje dey la fotografía de Xavi Giménez Un rodaje muy duro y complicado que llevó 6 meses para rodar la segunda y tercera parte seguidas. Si conocéis el Baztan sabréis a qué me refiero, si no, la atmósfera de la película os meterá de lleno.!No os la perdáis!Producida por Nostromo Pictures y Mantecadas Salazar AIE, en asociación con Atresmedia Cine y Nadcon Film con la producción asociada de ZDF, ARTE y Orange con la participación de Atresmedia y Cosmopolitan TV, LEGADO EN LOS HUESOS será distribuida por DeAPlaneta. Legado en los Huesos , la segunda entrega de la trilogía, se estrena mañana, 5 de diciembre de 2019 y Ofrenda a la Tormenta , tercera parte y punto final de la historia de Amaia Salazar, se estrenará el 3 de abril de 2020.