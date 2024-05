El cine hace un all-in por la literatura con distintos enfoques

La literatura y el cine son dos expresiones artísticas muy diferentes entre sí pero que, a su vez, guardan una estrecha relación. Uno de los resultados de este nexo de unión más conocidos por el público es su vinculación mediante la adaptación. En consecuencia, la gran importancia de la adaptación es la enorme influencia social del cine, forma de entretenimiento que necesita de otras artes como la literatura para nutrirse. Además, en comparación con otros medios de expresión, el cine cuenta con un amplio reconocimiento y parte de este éxito se debe a la influencia y adaptación de novelas. De hecho, un tercio de todas las películas producidas por los estudios cinematográficos más importantes hasta los años 70 eran adaptaciones literarias. Pero no solo eso, en los últimos 15 años, el 58% de las películas producidas más importantes estuvieron basadas o inspiradas en obras literarias. Sin embargo, a pesar de que ambas artes han preservado este vínculo desde sus inicios, cabe destacar que la conexión entre el mundo de la literatura y de los filmes no es únicamente la de la adaptación. A continuación os presentamos la relación entre estas dos formas de arte desde tres enfoques diferentes.Una de las formas más comunes de relacionar el cine con la literatura es la creación de películas que giran sobre la vida o momentos singulares de la carrera de algunos escritores. Este es el caso de Descubriendo Nunca Jamás, basada en el escritor J.M. Barrie. A través de la película se manifiesta la relación que el escritor entabla con la familia Davies, en especial con Peter. Una conexión que le sirvió para, posteriormente, escribir la extraordinaria obra basada en estas vivencias: Peter Pan y Wendy o El niño que no quería crecer.Otro ejemplo de esta relación es Shakespeare Enamorado, dirigida por el cineasta británico John Madden. La película nos cuenta el momento de bloqueo que sufre el joven actor y escritor alrededor del año 1593 cuando ya es dueño del teatro The Rose Theatre. Después de una desilusión amorosa decide quemar su obra Romeo y Ethel Hija del Pirata para reescribirla como la tragedia conocida por el gran público: Romeo y Julieta. A pesar de las muchas leyendas e incertidumbres que rodean al dramaturgo inglés William Shakespeare, se cree que la película tiene muchas partes de realidad y que, por consecuente, sí está basada en uno de los momentos más oscuros y brillantes a la vez de la vida del escritor.Otro rasgo de la relación entre el cine y la narración escrita son aquellas películas que tienen su contexto en la literatura debido a que su protagonista pertenece a este mundo. Un ejemplo de ello es el caso de El jugador, la película dirigida por Rupert Wyatt y que también tiene un pequeño pero curioso enfoque literario y es que, aunque este ejemplo no sea tan relevante en cuanto a contenido literario o relación con el mismo, el cineasta decidió poner como personaje principal a un profesor de literatura; es decir, un prototipo aparentemente serio y formal que esconde a un auténtico devorador de juegos como el blackjack, el póker o la ruleta. La doble vida del protagonista nos presenta de una forma muy diferente la relación entre estas dos artes.Algo parecido sucede también en La Ventana Secreta que tiene como protagonista a Johnny Depp. En este thriller psicológico, el director juega con la mente del espectador mediante las actitudes de su protagonista, Mort Rainey, un exitoso escritor que sufre un bloqueo y decide retirarse a una casa solitaria cerca de un lago. La genialidad de esta cinta no reside en que el protagonista pertenezca al campo de la literatura, sino que, además, la historia está basada en el relato Secret Window, Secret Garden del escritor Stephen King. Por ello, La ventana secreta es un ejemplo muy certero de la estrecha relación que existe entre el mundo del cine y de la literatura.Otro ejemplo de esta relación es la comedia española Nuestros Amantes, dirigida por Miguel Ángel Lamata y que tiene como protagonista a Carlos, guionista de cine. Este ejemplo se diferencia de los otros dos mencionados en que, a pesar de que el protagonista es un escritor de cine, a lo largo de la película se hace referencia a autores tan importantes como Truman Capote.Para concluir, qué mejor manera que hacerlo con el clásico de los clásicos: la adaptación. Esta es, sin duda alguna, la relación más conocida entre ambas artes y la que, a su vez, más críticas despierta por la complicación que surge en la adaptación de una novela a una película. Esta controversia se debe a que la mayoría de las obras fueron escritas en épocas muy diferentes a la que son producidas y es un enorme desafío para el director no perder los momentos clave de la obra original.Una gran adaptación en este sentido es la versión de Orgullo y Prejuicio dirigida por Joe Wright en 2005. La cinta, al igual que el libro, narra la historia de amor entre la joven Elizabeth Bennet y el apuesto señor Darcy. Esta historia fue contada originalmente por la pluma de Jane Austen.Por el contrario, la adaptación de la obra de William Shakespeare The Tempest por la directora Julie Taymor en 2010, es tan similar a la versión original del escritor como diferente. Esto se debe a la dificultad de la obra y a ciertas escenas como la tempestad del principio, algo que la directora consiguió expresar de una manera extraordinaria gracias a los efectos especiales de hoy en día. Además, Taymor quería mantener los momentos clave de la historia inicial, algo que logró a través de los diálogos originales de Shakespeare. Sin embargo, y aquí surge la crítica, Taymor no quería hacer una simple copia de la obra de Shakespeare por lo que se arriesgó con un cambio muy significativo que es evidente desde el principio de la película: Próspero, uno de los personajes principales, pasa a ser Próspera. El cambio de género de uno de los protagonistas es, sin duda, algo que no ha dejado indiferente a nadie, en especial a los críticos, aunque por lo general, ha tenido una muy buena aceptación por parte del público.