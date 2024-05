Comienza el Festival de Sevilla

El Festival de Sevilla abre su 16 edición hoy viernes 8 de noviembre con una gala de inauguración en la que se entregará el Giraldillo de Honor de esta edición al legendario cineasta y productor Pere Portabella . El acto, que se celebrará en el Teatro Lope de Vega a partir de las 20:00 horas, concluirá con la presentación y posterior proyección del título inaugural de esta edición, Madre , de Rodrigo Sorogoyen , y contará con la presencia del director y el elenco de esta película.Serán algunos de los grandes momentos de un acto en el que también destacará la actuación de Miguel Rivera, músico referente de la escena independiente. En esta ocasión, liderará una orquestina para interpretar en directo la canción ‘Modern Love’ de David Bowie, con una puesta en escena que recreará la mítica escena de la película ‘ Mala Sangre (1986) ’, del director francés Leos Carax , una de las huidas más famosas del cine europeo contemporáneo.Hoy, además de la película inaugural ´Madre´ en Sección Oficial, destacamos ´Tano Da Morire´ y ´La France´ dentro de Melodías Excéntricas (ciclo dedicado al cine musical europeo más transgresor); en Selección EFA El Joven Ahmed o ´EFA Shorts´; ´Days of the Bagnold Summer´ y ´Perfect 10´ son los Specials Screenings del día y para acabar Family Romance de Revoluciones Permanentes y La mafia ya no es lo que era de Las Nuevas Olas No Ficción.El Festival de Sevilla se celebrará desde el viernes 8 hasta el 16 de noviembre, en una edición que volverá a convertir a la ciudad en la capital del cine europeo y que reunirá este año a los directores más aclamados del momento. Nombre como los de Robert Guédiguian Pietro Marcello , y Mark Cousins , entre muchos otros, se darán cita estos nueve días en el certamen, presentando más de 230 títulos con numerosos estrenos y protagonizando diversos encuentros y actividades abiertas al público.[Youtube=Vib5afgvIQk]