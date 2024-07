Claire Denis presidirá el Jurado Oficial del 71SSIFF

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por la directora francesa Claire Denis , galardonada con el Gran Premio del Festival de Cannes, el Oso de Plata en Berlín, el Leopardo de Oro en Locarno y el Premio Fipresci en San Sebastián. La directora de Beau travail y Trouble Every Day estará acompañada en las deliberaciones por la actriz china(ganadora de la Concha de Plata por su actuación en I Am Not Madame Bovary, Concha de Oro en 2016); la productora, directora y escritora colombiana Cristina Gallego (codirectora de Pájaros de verano y productora de la primera película colombiana nominada al Oscar, El abrazo de la serpiente, y de la última Concha de Oro, Los reyes del mundo), la fotógrafa francesa, quien, entre muchos otros trabajos, ha fotografiado el rodaje de películas como Todos los hombres del presidente, Kramer vs. Kramer, Gangs of New York, El lobo de Wall Street o El irlandés, y es también la autora del cartel oficial del Festival del año pasado, protagonizada por Juliette Binoche; el productor húngaro Robert Lantos (el productor de David Cronenberg y Atom Egoyan y de películas como Being Julia y Barney's Version), la actriz española Vicky Luengo , protagonista de Suro y Antidisturbios, y el cineasta alemán Christian Petzold , Oso de Plata por Barbara, Premio Fipresci en San Sebastián por Phoenix y Gran Premio del Jurado en la Berlinale por Roter Himmel / Afire (El cielo rojo).