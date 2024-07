Cine y videojuegos, las preferencias de ocio cambian de bando

Hace algunas décadas parecía imposible pensar que algún sector o campo del entretenimiento podría acercarse, ni de lejos, a las cifras de facturación con las que cerraba cada curso el séptimo arte. Era muy complicado poder movilizar a tantos millones de personas en todo el planeta, para que se centraran en la misma opción de ocio. Ese momento ha llegado para quedarse, como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías en la vida de millones de personas. Ese testigo lo han adquirido los videojuegos , y es previsible que no lo vuelvan a perder. El sector gaming mueve anualmente miles de millones de euros en todo el planeta, siendo cada vez un porcentaje mayor de la sociedad los que aprovechan sus ratos de entretenimiento con productos de esta naturaleza.En momentos puntuales del año, el mundo se paraliza como consecuencia de la llegada de algún título gaming. Tal es el impacto de estas obras maestras, que se convierten en auténticos fenómenos mundiales. Miles de personas esperan en la puerta de los establecimientos para adquirir una copia de ese título, además de haber agotado meses antes las reservas a través de la red de redes.Aprovechando este tirón, otros campos como el del juego online han conseguido ascender en el escalafón de las preferencias de miles de personas. Muchos de estos productos están inspirados en películas, series de televisión o videojuegos, lo que allana mucho el camino para convertirse en referencia clara del ocio de esta naturaleza. La tragamonedas online Cleopatra es un ejemplo nítido de éxito, al aunar una temática de sobra conocida con efectos sonoros y gráficos que generan mayor atención entre miles de usuarios diariamente.Nunca antes las formas de ocio interactivas han estado tan interrelacionadas. Los progresos y los éxitos en cualquiera de esos campos, son rápidamente traspasados al resto para evolucionar aun más sus productos y que estos se conviertan en referencia en su actividad. El cine ha dejado paso a los videojuegos como líder indiscutible del ocio, pero esto no significa que el séptimo arte no siga siendo referencia diariamente para millones de personas. Las nuevas formas de consumo, hacen que el cine y los videojuegos se disfruten de otra manera, ya que cualquier persona con una buena conexión a internet pueden disfrutar en sus dispositivos portátiles de estas formas culturales en su versión 2.0.