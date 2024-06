Cine Vasco en el 68SSIFF

14 largometrajes, tres cortos, dos series, un mediometraje y una película en fase de producción– conforman la participación vasca de la 68 edición del Festival de San Sebastián, repartida entre Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Culinary Zinema, Zinemira, Made in Spain, las Galas de Cine Vasco y EiTB, y WIP Europa., la sección dedicada específicamente al cine vasco, contiene once títulos de ficción y no ficción. Por su condición de largometrajes proyectados en estreno mundial, nueve de ellos optarán al Premio Irizar al Cine Vasco junto a otros cuatro trabajos presentes en otros apartados del Festival. Así, en total serán 13 los largometrajes que competirán por un galardón de 20.000 euros brutos para el productor o productores de la película.[youtube=EJ3P03rHwGI]La directora de castingrecibirá el Premio Zinemira que conceden el Festival de San Sebastián y las asociaciones de productores Ibaia y EPE/APV en reconocimiento a una personalidad destacada del cine vasco. Bilbatua, responsable del casting de más de 75 producciones audiovisuales en los últimos 25 años, recogerá el galardón en la Gala del Cine Vasco que el Teatro Victoria Eugenia acogerá el 22 de septiembre durante la celebración de la 68 edición del Festival.Entre los proyectos de televisión en los que ha participado a través de su agenciadestacan series como La línea invisible, Velvet Coleccción, Tiempos de guerra, Refugiados, Gran Reserva, Gran Hotel, Amar es para siempre, Maitena. Estados alterados, La señora o Hermanos & detectives. Además, en 2004 escribió y dirigió el cortometraje El aire que respiro, que fue incluido en el catálogo Kimuak del Gobierno Vasco.