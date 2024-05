Cine español en el 68SSIFF

Inés Barreda, 04/08/2020

Akelarre, de Pablo Agüero, y Courtoom 3H (Sala del Juzgado 3H), de Antonio Méndez Esparza, competirán por la Concha de Oro de la 68 edición del Festival, cuya Sección Oficial acogerá el pase de dos series españolas: Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen, se programará fuera de concurso, mientras que Patria, creada por Aitor Gabilondo, será una proyección especial.

Akelarre, rodada en euskera y castellano con Amaia Aberasturi y Alex Brendemühl como protagonistas, quinta película del realizador argentino es una coproducción entre España, Francia y Argentina filmada en tierras vascas y presentada como un drama histórico inspirado en un proceso judicial por brujería que tuvo lugar en el País Vasco en el siglo XVII.

Fiel a su preocupación por las cuestiones sociales, Antonio Méndez Esparza (Madrid, 1976) volverá a pugnar por la Concha de Oro con su tercer largometraje, Courtroom 3H (Sala del Juzgado 3H), una historia de no ficción que transcurre en un tribunal especial de Florida que dirime asuntos relacionados con los menores de edad. El cineasta afincado en EEUU regresa con esta coproducción hispano-estadounidense al Festival.

Rodrigo Sorogoyen participará por tercera vez en la Sección Oficial. En esta ocasión, el director mostrará fuera de concurso Antidisturbios, una serie de Movistar+ de seis capítulos sobre un grupo de policías antidisturbios que se enfrenta a una acusación de homicidio tras ejecutar un desahucio que se complica. En el reparto figuran Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado.

La Sección Oficial contará también con la proyección especial de Patria, serie de ocho episodios creada por Aitor Gabilondo para HBO Europe a partir de la exitosa novela de Fernando Aramburu, que aborda tres décadas de la historia del País Vasco a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia.

Además, la Sección Oficial se inaugurará, fuera de concurso, con un título ya anunciado, Rifkin’s Festival, la nueva comedia romántica de Woody Allen, que cuenta con producción estadounidense, española e italiana.

La sección New Directors, que incluye primeras y segundas películas, acogerá el debut en el largometraje de dos cineastas con amplia experiencia previa en el ámbito del corto. Es el caso de David Pérez Sañudo concursará con Ane, un debut largo rodado en euskera que habla de fronteras y comunicación entre una madre y su hija desaparecida. Por otra parte, la coproducción hispano-holandesa La última primavera, ambientada en el barrio de chabolas de la madrileña Cañada Real, está dirigida por Isabel Lamberti

Imanol Rayo (Pamplona, 1984), que ganó el Premio Zinemira con su debut Bi anai (2011), presentará su segundo largometraje Hil kanpaiak / Campanadas a muerto, una historia basada en la novela 33 ezkil, de Miren Gorrotxategi, que comienza con la aparición de un cráneo en los terrenos de un caserío.

Zabaltegi-Tabakalera, la sección más abierta del Festival, albergará el regreso de Juan Cavestany con Un efecto óptico donde enreda a Pepón Nieto y a Carmen Machi en un fantástico bucle temporal. Además, Zabaltegi-Tabakalera programará tres cortometrajes: Correspondencia plasmará el intercambio de misivas audiovisuales entre las cineastas Carla Simón y Dominga Sotomayor; Ya no duermo, seleccionado en el programa Kimuak del Gobierno Vasco, supondrá el estreno de la joven Marina Palacio y Laida Lertxundi participará con Autoficción, una obra de corte experimental coproducida en EEUU, España y Nueva Zelanda.

La sección Perlak incluirá El agente topo, un trabajo de la chilena Maite Alberdi sobre un viudo de 83 años que se infiltra como espía en una residencia de ancianos.

Por último, Warner España y el Festival de San Sebastián ofrecerán un pase benéfico de El verano que vivimos, un drama romántico dirigido por Carlos Sedes y protagonizado por Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero. Completan el reparto Carlos Cuevas, Guiomar Puerta y María Pedraza.