Carteles de la 71ª edición del Festival de San Sebastián

Se aproxima laque se inaugurará el viernes 22 de septiembre y se prolongará hasta el sábado 30.Un año más, el equipo habitual deformado porestaremos en la capital donostiarra para transmitiros nuestras impresiones de todo lo que veamos por allí.¿Qué sabemos de momento?Los carteles, el Premio Donostia para Javier Bardem, un avance de la Sección Oficial, las retrospectivas, las películas de Horizontes Latinos, de Nuevos Directores, algunas de las producciones españolas y algunos detalles más que iremos desgranando en las siguientes publicaciones.¿Qué es lo que no sabemos?Qué repercusión tendrá en la planificación del Festival de la huelga de guionista y actores de Hollywood.¿En qué afecta al Festival?Pues en que “se caigan” películas y/o intérpretes y/o directores que finalmente no vengan a Donosti a presentar sus películas. En una reciente entrevista, el director del Festival, José Luis Rebordinos, confirmaba que algún Premio Donostia había cancelado y está en duda la asistencia de Bardem... Aunque si tenemos en cuenta la potente selección que ha presentado Venecia podemos estar más tranquilos.Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo.El Festival instauró en 2018 una nueva línea de carteles, presidida por una figura de la cinematografía contemporánea. Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver y Juliette Binoche han precedido a Bardem como imagen oficial, que este año ha sido elaborada por la agencia de publicidada partir de dos fotografías realizadas por el fotógrafo. La superposición de las imágenes, a través del recurso de la maculatura, homenajea la capacidad camaleónica de Javier Bardem , su transformación en los personajes que encarna.también ha realizado los carteles del resto de secciones. Junto al fotógrafo José Luis López de Zubiria, han recurrido a la retórica visual para crear asociaciones no evidentes entre algunos objetos y los atributos específicos que definen a cada sección: el atrevimiento en el caso de New Directors, la energía de Horizontes Latinos, lo imprevisible en Zabaltegi-Tabakalera, lo selecto en Perlak, la osadía en Nest, el legado en Culinary Zinema y la identidad en Zinemira. Bardem , ganador de un Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA, siete Goyas y el premio al mejor actor en Cannes, Venecia y San Sebastián, recogerá el, máximo reconocimiento honorífico del certamen en la gala de inauguración, el viernes 22 de septiembre. O no...[YouTube=D63C9nNYSXs]