Cannes 2022 (IV): Mungiu toma la delantera

Unos días antes de Navidad, Matthias vuelve a su pueblo natal, una localidad multiétnica de Transilvania, tras dejar su trabajo en Alemania de malas manera. Su hijo, Rudi , su padre y su exnovia Csilla centran sus preocupaciones. Cuando la fábrica que Csilla dirige decide contratar a empleados extranjeros, la paz de esta pequeña comunidad se verá perturbada. Las frustraciones, los conflictos y las pasiones volverán a aflorar, rompiendo la paz aparente de la comunidad.La película más potente de la primera parte del festival. Con una puesta en escena notabilísima, una fotografía muy cuidada y un guion que sin subrayado innecesario consigue plantear problemas actuales con claridad. Al contrario de lo comentado sobre la película de Kirill Serebrennikov Cristian Mungiu logra el equilibrio casi perfecto entre lo que demanda su guion y su visión como realizador.Finales de la década de 1980, Stella, Victor, Adèle y Etienne realizan el examen de ingreso a la famosa escuela de interpretación creada por Patrice Chéreau (Louis Garrel) y Pierre Romans en el Théâtre des Amandiers de Nanterre. Juntos vivirán un momento crucial en sus vidas, pero también sus primeras grandes tragedias.Que los prejuicios son malísimos (menuda sorpresa). Que la alborotada Tedeschi -actriz ha dado paso a una directora más mesurada, que ha dado un paso adelante con esta película. Más madura, de un estilo más refinado, no le ha quedado grande la Sección Oficial. Llama la atención, eso sí, que Suzanne Lindon , la hija del presidente del jurado tenga un pequeño papel en ella.Adam, humilde hijo de un pescador, ingresa en la prestigiosa universidad de Al-Azhar de El Cairo, epicentro del poder del islam sunita. El día en que empiezan las clases, el Gran Imán que dirige la institución muere de repente. Sin ser consciente de ello, Adam se encuentra en medio de una lucha de poder implacable entre las élites religiosas y políticas del país.la nueva película de Tarik Saleh resulta muy pequeña, algo tosca y no se acaba de entender que tenga cabida en una sección oficial que ha dejado fuera a Pietro Marcello o a Mia Hansen-Løve . Es interesante el juego de poder que plantea entre Estado y la universidad más importante del islam sunita. Y las pocas escenas en exteriores lucen en pantalla grande, pero cinematográficamente se salva poco más de ella.Un hermano y una hermana a punto de entrar en la cincuentena. Alice es actriz. Louis fue profesor y poeta. Alice odia a su hermano desde hace más de veinte años. No se han visto en todo ese tiempo. Debido a la muerte de sus padres, ambos hermanos se verán obligados a volver a verse.Pues que el histerismo que esperábamos de Valeria Bruni Tedeschi lo hemos encontrado en Arnaud Desplechin . Y no lo vimos venir. Tanta intensidad, tantos gritos y todo nos da igual. Todo muy exagerado, narcisista y pasado de rosca. Y la sensación de que a Desplechin no veía más alternativa para enderezar lo que pretendía contarnos que añadir más gritos y más volumen. Una de las decepciones del Festival.