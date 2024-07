Cannes 2022 (II): el clásico ruso

ESTERNO NOTTE (Miniserie de TV) (Cannes Premiere)

L’ENVOL (Quincena de Realizadores. Película inaugural)

WHEN YOU FINISH SAVING THE WORLD (Semana de la Crítica. Película Inaugural)

Antonina Miliukova, joven acomodada y brillante, se enamora perdidamente y se casa con el compositor Piotr Chaikovski. Pero el amor que siente por él se va convirtiendo en una obsesión, al tiempo que el rechazo del músico va creciendo. Antonina será capaz de soportarlo todo con tal de permanecer a su lado. Kirill Serebrennikov es un superdotado. Y lo sabe. En esta nueva propuesta plantea unos juegos de cámara, unas elipsis y un montaje técnicamente tan perfectos, que resulta imposible no enamorarse de la propuesta visual de la película. La pega viene en el encaje de todo el aparato audiovisual con el guión. Este resulta reiterativo y por momentos cargante. El amor no correspondido que provoca una reacción obsesiva tan fuerte es difícil de encuadrarla en 150 minutos sin que acabemos con cierta sensación de empacho. "Pero está tan bien rodada", sí. "Es que al final ya me daba igual lo que le pasaba a Antonina", pues también.Eso sí, a Serebrennikov se le ha de reconocer que no se queda a medio camino. Apuesta con todo. La película tiene varias escenas de desnudos integrales masculinos, siendo más pudorosa con las mujeres. A ellas las desnuda emocionalmente. Es poco sutil cuando lo requiere la película y en momentos en los que el texto no acaba de funcionar. Pero la delicadeza con la que filma cada escena nos hace imaginarnos al Serebrennikov-guionista amordazado en el despacho de Serebrennikov-director, intentando pulir detalles que el realizador soluciona con un plano cenital. Es tan bueno, que puede que hasta se guste demasiado a sí mismo.relata los 55 días del secuestro de Aldo Moro (líder de la democracia cristiana italiana) desde el punto de vista de políticos, familia, secuestradores, etc. Marco Bellocchio ha decidido ajustar cuentas con la clase política italiana. Y lo hace en los 300 minutos que duran los seis capítulos de la miniserie que se ha estrenado dentro de la sección Cannes Premiere. Rabia, dolor, indignación, que se va mezclando con las ambiciones políticas, los mensajes velados y la inoperancia más absoluta. A Aldo Moro le secuestraron las brigadas rojas, pero Bellocchio apunta a que su asesinado no es responsabilidad únicamente de esa asociación revolucionaria.Dirigida con brío y con un reparto perfecto (destacar a Fabrizio Gifuni Toni Servillo ), es una suerte que contemos con cineastas con Bellocchio.Juliette creció sola con su padre Raphaël en el norte de Francia. La niña, apasionada por el canto y la música, conoce un verano a una bruja que le promete que unas velas escarlatas algún día la sacarán de su pueblo.también somos muy afortunados de contar con Pietro Marcello . Del que ya podemos decir aquello de "no tiene película mala". L'envol es una película "bonita" en el sentido más laudatorio del término. Hermosísima visualmente y con una historia tierna, L'envol juega con esa mezcla de imágenes rodadas y de archivo que ya ha utilizado en otras ocasiones. Al contrario del ya mencionado Serebrennikov, Marcello no hace ostentación de su buen manejo de cámara. Tiene tan claro cómo se ha de montar cada escena, qué plano ha de acompañar a cada personaje en cada momento, que la película resulta falsamente sencilla. No lo es; que toda esa puesta en escena parezca fluida es fruto de una planificación muy cuidada. Apuntar también que posiblemente Marcello ya nos haya dado algunos de los mejores personajes femeninos de esta edición.Evelyn y su cantante/influencer hijo Ziggy buscan sustitutos el uno para el otro. Ella en otros adolescentes a su cargo en el refugio para mujeres maltratadas en el que trabaja; él en una joven compañera de estudios. Jesse Eisenberg hace una declaración de intenciones de lo que quiere que sea su obra como director. Una producción pulcra, que quiere tener el aire de los productos Sundance. El mayor problema de la película está en el guion, en el que todos los personajes tienen la verborrea que todos asociamos con Eisenberg.