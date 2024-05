‘Blackbird’ inaugurará el 67 Festival de San Sebastián

El estreno europeo de Blackbird , film protagonizado por Susan Sarandon Sam Neill , inaugurará la Sección Oficial a concurso de laDirigida por Roger Michell , esta coproducción entre EEUU y Reino Unido es un remake de Stille Hjerte / Silent Heart ( Corazón silencioso , 2014), el drama con el que el cineasta danés Bille August compitió en el Festival y con el que Paprika Steen ganó la Concha de Plata a la mejor actriz.Carlos Fernández nos hablaba así sobre la película:...otra película que está hecha para conectar con una gran cantidad de público es Silent heart, de Bille August, tercera película a competición del día, donde una familia se reúne un fin de semana para despedir a la abuela, a la que se le ha diagnosticado una enfermedad degenerativa y desea poner fin a su vida antes de que su estado empeore. Sí, si os lo estáis preguntando, podría ser la versión danesa de Agosto.Se trata de una película teatral con una puesta en escena muy sencilla, donde el verdadero peso recae en el trabajo de los actores y sobre todo en el de las tres actrices principales, por el que no sería extraño verles recoger un premio el próximo sábado. Tiene un guión correcto en donde el debate de la eutanasia queda eclipsado por las relaciones (y secretos) entre los miembros de la familia, pero en determinado momento comete el error de tomar un rumbo en mi opinión equivocado, buscando quizás la lágrima del espectador, que en cierto modo rompe con lo que nos habían contado hasta entonces. Es una lástima que en ese camino más fácil se pierda la oportunidad de abrir el debate de la eutanasia, pero quizás el tono ligero y accesible del film no eran el lugar más apropiado para ello.A pesar de esos puntos negativos, es una película disfrutable y que gustará a un amplio espectro de espectadores, como así se demostró con la ovación recibida tras finalizar la proyección.La pugna por la Concha de Oro comenzará el 20 de septiembre con la proyección de Blackbird, cuyo guión es también obra de Christian Torpe, autor del libreto original de Corazón silencioso. Susan Sarandon encarna a una enferma terminal que desea poner fin a su sufrimiento. Aunque en principio su familia apoya su decisión de morir con dignidad, sus hijas (Winslet y Wasikowska) descubren secretos familiares que complican más aún la situación.Veremos si al estreno viene Susan Sarandon quien recibió el Premio Donostia en 1995 a toda su carrera. Posteriormente su nombre ha aparecido asociado al reparto de varias películas programadas por el Festival como Emotional Arithmetic (Aritmética emocional, 2007), In The Valley of Elah (En el valle de Elah, 2007) o Arbitrage (El fraude, 2012), con la que regresó en persona junto a Richard Gere.Blackbird, que en España será distribuida por DeAPlaneta y en el mercado internacional por Millenium Films, se proyectará en la gala de inauguración de la 67 edición del Festival de San Sebastián el próximo 20 de septiembre. Las entradas ya están a la venta en la página web del Festival a un precio de 70 euros.