Álvaro de Paz nos presenta Real Madrid, la leyenda blanca

Mañana se estrena enAprovechando que nuestro compañeroes su guionista y productor ejecutivo nos ha concedido una entrevista donde nos explica los pormenores de la serie, cómo se llevó a cabo y sus sensaciones madridistas.El 19 de abril de 1989. Jugábamos en el estadio San Siro el partido de vuelta de la semifinal de la copa de Europa contra el Milán de los tres holandeses de oro, que venían de ganar la Eurocopa del 88 un año antes: Gullit, Van Basten, Rijkaard. En la ida en el Bernabéu habíamos quedado 1-1.Recuerdo esperar ese partido con gran expectación. El Madrid tenía un equipazo, mi jugador favorito era Rafael Martín Vázquez, por aquella época mi padre llevaba el mismo bigote que él. Para mi era el jugador con más clase de la plantilla. También me gustaba mucho Schuster porque parecía un guerrero Vikingo, y yo en esa época no me separaba nunca de mi muñeco He Man- creo que no lo dejaba tranquilo ni cuando tenía que ir al baño, donde lo metía en la bañera para hacer guerras submarinas.Cené junto a mi padre en el salón con una bandeja en mis piernas (nunca me habían dejado hacerlo) los niños tenían que comer en la cocina y luego ir a ver un rato la tele y pronto a la cama, porque al día siguiente había cole. Pero esa noche de un día cualquiera entre semana era diferente. Mis padres me dejaron ser un adulto al menos durante 90 minutos. Todo iba bien hasta que un tal Ancelotti (las vueltas que da la vida) nos mete el primero y a partir de ahí comenzó una película de terror. En el minuto 60 íbamos perdiendo 5-0, y creo que si hubiesen querido nos hubiesen metido otros 5.No hablé prácticamente en todo el partido, estaba en un estado de colapso mental absoluto. El árbitro pitó el final y como en un entierro cuando se cierra la lápida, la familia se dio la vuelta y volvió por el camino por donde había venido. Ya en la cama mi padre me escuchó llorar y vino a ver qué pasaba. “Es sólo fútbol me decía, además van a ganar la liga… ya verás”…(y no le faltaba razón porque también ganamos ese año la supercopa de España y la copa del rey) pero yo le decía que quería ganar la copa de Europa… y sí, creo que esa noche de terror, donde mis fantasmas fueron unos diablos vestidos de rojo, comandados por un italiano con gabardina que parecía un miembro de una familia de la cosa nostra llamado Arrigo Sacchi, me bautizaron como un apasionado merengue. Digamos que sí, que ahí nació mi pasión sin límites por este club, por así decirlo. Renombrando la serie de la que venimos a hablar: Esa noche nació mi propia Leyenda blanca.Todo. Como dice Butragueño en nuestra serie. “La copa de Europa es la razón de existir de este club. No se entendería al Madrid sin la copa de Europa, pero tampoco se entendería esta competición sin el Real Madrid”Buena y complicada pregunta. Pues te diría que Raúl González. Por la edad en la que me pilló su eclosión, y porque le vi debutar en aquel fatídico partido en la Romareda, que sale en la serie comentado por él.Pues tristemente no. Las medidas COVID con los integrantes del Real Madrid actual eran enormes y no pudo ser. Pero se que el destino me dará una segunda oportunidad.Si, cada día que se acerca esa fecha más. Mira hace unos días le hice esta misma pregunta a nuestro director Hugo Stuven y su respuesta (la cual me tranquilizó enormemente) fue: “No, porque tenemos una serie muy buena” Hugo venía de tener un éxito tremendo de crítica y público con su documental “ETA: El desafío”y ha aportado ese mismo estilo -ya marca de la casa- junto a Juan Luis Cabellos director de fotografía de la serie “Real Madrid, la leyenda blanca,” juntos elevan el que está pensado como si fuera un formato televisivo a la categoría de cinematográfico.Y esto es algo que el espectador va a apreciar desde el minuto 1 de la serie . Se han cuidado mucho todas las localizaciones, invirtiendo la producción en los mejores escenarios posibles en Madrid y alrededores. Teniendo sitios emblemáticos que siempre fueran con enormes profundidades de campo detrás del entrevistado, para así potenciar el efecto deseado por el equipo técnico.El cual ha sido una maravilla, integrado por grandes profesionales de muy poca edad junto a un equipo de más veteranos que han cuajado muy bien, y eso se nota en el resultado final; que ya te digo va a ser espectacular.Marlon Brando decía que él a la hora de elegir los papeles que hacía solo se basaba en el guión. Sus palabras exactas eran: “Puedes tener a Jesús de director y a los doce apóstoles en el reparto, que si el guión no es bueno, no tienes nada”En nuestro caso contamos con un gran equipo de contenido comandado por Felipe Mellizo, el mejor capitán de barco que puedas imaginarte. Mario Caballero clave en dotar de veracidad todo lo que se aportaba, a parte de sacar lo mejor de cada entrevistado, y creando momentos de verdadera intimidad con el personaje.Noelia Kouchoyan encargada de la locura que puedes imaginarte fue contactar con tantos entrevistados, (creo que terminó haciéndose amiga de todos), y Adriana Nadal, una profesional como la copa de un pino, que a pesar de su corta edad es una veterana trabajando.También me gustaría nombrarte por la importancia que tiene como te puedes imaginar en una producción de este calibre a los documentalistas: Patricia García y Carlos Araco, y el trabajo en la sala de montaje de Lucas Di Primio y Alberto Alcalá.Mira, el big bang de este proyecto fue Iñigo de Carlos. El es nieto del presidente Luis de Carlos, y al igual que toda su familia llevan la vena madridista dentro. Su tío y su padre son dos de los entrevistados, y ambos están maravillosos. La verdad es que ha sido una verdadera suerte contar con sus testimonios.Date cuenta que ellos estuvieron por ejemplo en París en la final del 56. Eso es verdadero “oro líquido” para nosotros como guionistas y para el espectador como material de archivo para esta y otras generaciones.Te voy a contar una pequeña intimidad. A Mario Caballero le regalé una taza donde sale la foto “como si fuese un tríptico sagrado” de Emilio Butragueño, Andrés Amorós y Raúl Cancio. Y sé que desayuna con ella cada mañana. Con esta anécdota creo que contesto a tu pregunta. Aunque todos y no lo digo por cumplir, están extraordinarios, creo que hemos conseguido que los invitados estuviesen muy a gusto, y que contaran cosas que quizás en otro contexto no hubiese pasado.Si te soy sincero no hay nada que me apeteciera más que poder hacer una segunda temporada. Y para eso va a ser clave que ésta guste, y entre tu y yo:creo que va a gustar mucho…