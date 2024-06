71SSIFF – Sección Zabaltegi-Tabakalera

acogerá en la 71ª edición del Festival de San Sebastián una selección de obras que en su mayor parte proceden de Berlín, Cannes, Locarno y Venecia, entre otros festivales. En la sección competitiva más abierta del certamen, en la que no hay limitaciones de estilo o tiempo, Ion De Sosa Rati Oneli mostrarán sus nuevos trabajos en estreno mundial junto a cineastas como Paul B. Preciado . En la sección participan 25 títulos: quince largometrajes, ocho cortos y dos mediometrajes.La inauguración de Zabaltegi-Tabakalera correrá a cargo del filme Subete no Yoru wo Omoidasu / Remembering Every Night, dirigido por la cineasta Yui Kiyohara, que participó en la sección Forum de la Berlinale este año con su segundo largometraje, un estudio de varios personajes femeninos. La sesión inaugural incluirá también un cortometraje póstumo de Jean-Luc Godard estrenado en el último Festival de Cannes: Film annonce du film qui n'existera jamais: ‘Drôles de Guerres’ / Trailer of the Film That Will Never Exist: ‘Phony Wars’.La selección también incluye cuatro títulos que cuentan con producción española: Antier noche / Nights Gone By es el primer largometraje de, desarrollado en el programa de residencias y desarrollo de proyectos Ikusmira Berriak; Bén Trong Vo Ken Vang / Inside the Yellow Cocoon Shell, dirigida por, es una coproducción internacional ganadora de la Cámara de Oro, el galardón que recibe el mejor debut del Festival de Cannes; Mamántula es un mediometraje firmado por Ion de Sosa; y Contadores es un corto deque participó en la Semana de la Crítica de Cannes y formó parte del catálogo Kimuak del año pasado.La clausura correrá a cargo del documentalista Ulises De la Orden que mostrará El juicio / The Trial, una no ficción estrenada en la sección Panorama de la Berlinale que documenta al detalle el proceso judicial realizado en 1985 contra las juntas militares de la dictadura argentina.ver vídeo: Zabaltegi-Tabakalera