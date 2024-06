70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El Festival alcanza este año su 70 edición, con el mismo entusiasmo con que nació un 21 de septiembre de 1953, sin haber sufrido interrupción alguna desde su creación.Concebido como una Semana Internacional de Cine , con vocación cinematográfica y comercial, no tardó en conseguir el reconocimiento de categoria B (no competitivo) por la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films) gracias al éxito cosechado en su primera edición. Así, al año siguiente, pasó a denominarse, y en 1955 la FIAPF lo reconoció como competitivo y especializado para las películas en color: ya se podían otorgar premios oficiales, nuestrasA la celebración de esta edición tan especial nos sumaremosy yo,, para contaros desde San Sebastián todos los acontecimientos tanto cinematográficos como lúdicos que se organicen para esta 70 edición.Poco a poco iremos desgranando lo que será este gran Festival.Por el momento, tenemos a Juliette Binoche que además de ser la imagen de la 70, recibirá también un Premio Donostia como reconocimiento a su carrera como actriz.VIDEO CARTELES[YouTube=e0J5o7TD7GA]La compañía donostiarra, encargada de elaborar los carteles de este año, ha empleado un retrato de Juliette Binoche captado por la fotógrafapara crear el póster oficial de la 70 edición en el que destaca el nombre de la actriz.“En estos tiempos dispersos, cuantas más cosas pretendemos ver, menos tiempo nos queda para observar. Así que podemos afirmar que detener la mirada en algo, es apreciarlo. Observar, capturar los detalles, desmenuzar con los ojos, no sólo involucra a la vista, también al sentimiento”, apuntan desde Dimensión, compañía independiente que “desde 1988 cree en la combinación de la estrategia, la creatividad y la tecnología para provocar mejoras en la sociedad y generar negocio” para sus clientes.Zinemira, la sección dedicada al cine vasco, tendrá por primera vez su propio cartel dentro de una colección de imágenes que pretenden ser “un homenaje a la mirada” y “a todas las formas de mirar la vida y el cine”. Según recuerda, responsable de Dimensión, “el cine es una forma de mirar, el director construye una realidad filtrada por su mirada, el espectador ensancha su visión del mundo y los intérpretes miran a cámara para transmitir la esencia de su personaje”.